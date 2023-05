Ngủ ngáy có chữa khỏi được không?

Tôi ngủ ngáy 10 năm nay, tiếng ồn khiến người thân nằm cạnh thường mất ngủ. Bệnh của tôi có chữa khỏi được không, bằng phương pháp nào? (Tuấn, 45 tuổi, Hải Phòng).

Trả lời:

Ngáy khi ngủ là hiện tượng phổ biến mà đa phần chúng ta sẽ gặp phải ít nhất một lần trong đời. Nếu ngáy ngủ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện thì không đáng ngại. Tình trạng này có thể do tư thế ngủ (nằm ngửa), ngạt mũi, sử dụng thuốc an thần hoặc rượu trước khi ngủ... gây ra. Người ngáy ngủ chỉ cần không lặp lại các tác nhân này thì sẽ hết.

Tuy nhiên, ở một số người ngáy ngủ xuất hiện thường xuyên, kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân phần lớn do mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, các bất thường vùng mũi họng, béo phì...

Trường hợp bệnh nhân, ngáy ngủ đã kéo dài 10 năm thì nên đến các bệnh viện có chuyên khoa hô hấp để được khám và chẩn đoán chính xác nguyên nhân để có phác đồ điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, các thay đổi về lối sống như nằm nghiêng thay vì nằm ngửa khi ngủ, tránh uống rượu trước giờ ngủ, giữ ấm cơ thể đặc biệt vùng mũi họng tránh ngạt mũi... giúp cải thiện tình trạng.

Ngáy ngủ kéo dài có thể điều trị khỏi hoặc giảm nhẹ triệu chứng tùy vào nguyên nhân gây. Với những trường hợp ngáy ngủ do ngưng thở khi ngủ, có thể điều trị cải thiện đến 90% triệu chứng nhờ hệ thống máy thở áp lực dương liên tục CPAP. Đây là phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Người bệnh sẽ được đeo một mặt nạ chụp mũi hoặc chụp cả mũi và miệng, áp lực của máy sẽ giúp đường thở không bị xẹp khi ngủ, nhờ đó giảm ngáy. Máy CPAP đang được ứng dụng ở một số bệnh viện có chuyên khoa sâu về hô hấp, trong đó có BVĐK Tâm Anh Hà Nội.

Trường hợp ngáy ngủ do bất thường vùng mũi họng như polyp mũi, lệch vách ngăn mũi... bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật để điều trị. Nếu ngáy ngủ do béo phì, người bệnh chỉ cần giảm cân, phần mỡ không còn gây áp lực ở vùng cổ thì sẽ giảm hoặc hết ngáy.

Nhiều người cho rằng tiếng ngáy khi ngủ cho thấy người đó đang ngủ say và điều này là tốt. Nhưng thực tế, ngủ ngáy ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Người bệnh thường bị thức giấc giữa chừng do thở hổn hển hoặc cảm giác nghẹt thở, khi thức dậy có cảm giác mệt mỏi, đau đầu, buồn ngủ vào ban ngày. Trường hợp ngáy ngủ do ngưng thở khi ngủ, người bệnh sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh chuyển hóa, đột tử trong khi ngủ. Tiếng ngáy cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nằm cạnh, khiến mối quan hệ căng thẳng.

Thạc sĩ, Bác sĩ Phùng Thị Thơm

Khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội