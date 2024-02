Ngủ máy lạnh có gây đau nhức xương khớp?

Tôi thường ngủ máy lạnh, mỗi sáng thức dậy cảm thấy ê ẩm, đau nhức. Tình trạng này có phải do máy lạnh không? (Phương Thành, Thủ Đức)

Trả lời:

Máy lạnh (điều hòa nhiệt độ) trở thành thiết bị gia dụng phổ biến. Tuy nhiên, sử dụng máy lạnh không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có đau nhức xương khớp.

Nguyên nhân chính là do thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Khi nhiệt độ và độ ẩm thấp làm co mạch, giảm lưu lượng máu tới nuôi hệ cơ xương khớp. Cơ, gân và dây chằng quanh khớp cũng co giãn bất thường gây đau, nhất là ở các vùng nhạy cảm như đầu, mặt, cổ, gáy. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không gian có và không sử dụng máy lạnh, gió từ máy thổi trực tiếp vào cơ thể làm tăng nguy cơ nhiễm lạnh... đều có thể gây đau nhức xương khớp.

Để hạn chế tác hại đối với xương khớp và sức khỏe tổng thể, khi sử dụng máy lạnh, bạn cần chú ý:

Không chênh lệch quá 5 độ C. Nếu nhiệt độ phòng có máy lạnh và bên ngoài chênh lệch quá mức có thể dẫn đến sốc nhiệt. Khi từ bên ngoài về nhà, nên lau khô mồ hôi, ngồi cho bớt nóng rồi mới bật điều hòa. Tắt điều hòa trước khi ra khỏi phòng ít nhất 30 phút, mở cửa để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ bên ngoài.

Không ngủ ở vị trí máy lạnh thổi trực tiếp vào người. Nên đặt chế độ đảo gió để không khí được lưu thông đều khắp phòng, không tập trung tại một điểm, nhiệt độ phòng cũng đồng đều hơn.

Tình trạng ê ẩm, đau nhức xương khớp sau khi ngủ dậy còn có thể do bạn ngủ sai tư thế hoặc là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiềm ẩn. Vì vậy, bạn nên đến bác sĩ khám.

ThS.BS.CKI Phan Thanh Tân

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM