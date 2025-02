Ngã gãy xương đùi phải thay khớp khẩn cấp

TP HCMBà Khanh, 75 tuổi, vấp ngã ở bậc thềm, bác sĩ chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải thay khớp khẩn trong 24 giờ.

ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Khanh được mổ cấp cứu để cố định xương gãy và giải quyết cơn đau trong 24 giờ đầu.

Trước đó vài ngày, bà vấp bậc thềm, ngã nhưng không đau hay phát hiện bất thường, chỉ ê ẩm cơ thể. Bà Khanh đi khám, được bác sĩ ở cơ sở y tế chẩn đoán chấn thương phần mềm, chỉ định uống và chích thuốc giảm đau. Sau đó, cơn đau ngày càng nghiêm trọng, bà chỉ có thể nằm một chỗ, được đưa đến Bệnh viện Tâm Anh khám.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận hai đầu xương đùi phải của người bệnh gãy di lệch nhiều. "Nguyên nhân có thể là do ban đầu, người bệnh không được phát hiện gãy xương nên vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, áp lực di chuyển khiến xương gãy nặng hơn", bác sĩ Lưu nói. Đặc trưng của gãy cổ xương đùi là đau rất nhiều, không thể vận động, tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến huyết khối, loét tì đè, nhiễm trùng tiểu.

Các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, nhanh chóng ổn định nội khoa cho người bệnh, hoàn thành tất cả xét nghiệm và phẫu thuật thay khớp nhanh nhất có thể. Bác sĩ Lưu đánh giá người bệnh lớn tuổi, loãng xương và mắc một số bệnh lý nền nên quá trình phẫu thuật cần nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Bác sĩ Lưu (giữa) thay khớp háng. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

18 giờ sau khi nhập viện, bà Khanh được phẫu thuật thay khớp háng bán phần với đường mổ tiếp cận sau ngoài cải tiến. Kỹ thuật này giúp bảo tồn tối đa nhóm cơ xoay ngoài và cơ hình lê nên sau mổ khớp háng vững vàng hơn, hạn chế nguy cơ trật khớp.

Các thao tác nắn chỉnh, thay khớp được thực hiện nhẹ nhàng, tránh nguy cơ gãy quanh chuôi, gãy thân xương đùi. Ca mổ hoàn thành sau một tiếng. Toàn bộ quá trình điều trị, từ nhập viện đến khi kết thúc phẫu thuật chưa đến 24 tiếng.

Sau mổ, bà Khanh không còn đau, chân nhẹ hẳn, tinh thần thoải mái, ăn uống và nghỉ ngơi dễ dàng hơn. Ngày thứ hai, người bệnh có thể đi lại nhẹ nhàng với dụng cụ hỗ trợ và bắt đầu tập vật lý trị liệu vào hôm sau.

Bác sĩ Lưu hướng dẫn người bệnh tập đi lại trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ở người cao tuổi, chất lượng xương suy giảm, chỉ té ngã nhẹ cũng dễ dàng dẫn đến chấn thương như gãy xương, vỡ đốt sống... Gãy cổ xương đùi là tình trạng thường gặp ở người cao tuổi do loãng xương. Do đó, cần chú ý các biện pháp giúp hạn chế nguy cơ té ngã. Sắp xếp đồ vật trong nhà gọn gàng, không gian sống an toàn. Dinh dưỡng đầy đủ và tăng cường các khoáng chất tốt cho xương. Tập thể dục thường xuyên, vừa sức để duy trì sức khỏe xương khớp, sự linh hoạt của cơ bắp và tầm soát, điều trị loãng xương sớm.

Nếu không may xảy ra té ngã, dù không phải là tình trạng cần cấp cứu, bác sĩ Lưu khuyến cáo người bệnh nên điều trị càng sớm càng tốt. Nhiều người bệnh không được điều trị ngay do lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, ổn định nội khoa chậm hoặc thời gian chờ mổ có thể kéo dài... gây đau đớn, nguy cơ biến chứng. Do đó, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên môn cơ xương khớp để đánh giá và kịp thời điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã triển khai chương trình mổ cấp cứu trong 24 giờ đầu cho người bệnh lớn tuổi gãy xương, với mục tiêu cố định xương gãy (kết hợp xương hoặc thay khớp), giải quyết cơn đau và phục hồi chức năng vận động nhanh chóng.

