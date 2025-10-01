Nam thanh niên bị lồng ruột thừa

TP HCMTùng, 22 tuổi, bị lồng ruột từ nhỏ, gần đây rối loạn tiêu hóa, bác sĩ phát hiện ruột thừa lồng vào trong manh tràng.

"Ruột thừa đảo ngược chiếm 0,01% trường hợp cắt ruột thừa, y văn mới ghi nhận hơn 200 ca", BS.CKI Hoàng Văn Tựu, Đơn vị Nội soi tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết, thêm rằng đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân ruột thừa đảo ngược. Thông thường, ruột thừa có hình dáng như ngón tay với một đầu tận, đầu còn lại gắn với manh tràng, lồi ra ngoài ở vùng hố chậu phải. Trong khi ruột thừa đảo ngược xảy ra khi bộ phận này "chui" ngược vào trong manh tràng.

Kết quả nội soi bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho thấy manh tràng (ngay vị trí lỗ ruột thừa) có tổn thương dạng polyp kích thước 15 mm, bề mặt tổn thương phủ lớp niêm mạc tương tự niêm mạc manh tràng nhưng không có cấu trúc mạch máu và bề mặt biểu mô bất thường, không thấy lỗ ruột thừa. Ruột thừa đảo ngược được chia thành 5 loại dựa trên vị trí lồng và cấu trúc liên quan.

Ảnh minh họa 5 loại lồng ruột thừa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tựu, người bệnh được phát hiện viêm ruột thừa sớm, vừa chớm viêm nên chưa gây ra triệu chứng. Bác sĩ chỉ định cắt bỏ ruột thừa đảo ngược qua nội soi đại tràng. Kết quả giải phẫu cho thấy khối tổn thương dạng polyp là phù hợp ruột thừa đảo ngược viêm và không có yếu tố ác tính. Người bệnh không cần thực hiện thêm thăm dò hay điều trị bổ sung. Loại bỏ ruột thừa đảo ngược qua nội soi giúp giải quyết được mối lo về tổn thương dạng polyp ở manh tràng là ác tính, tránh phải can thiệp xâm lấn như phẫu thuật thăm dò hay cắt bỏ rộng, ngăn tái phát lồng ruột.

Bác sĩ Tựu (trái) đang thực hiện nội soi cắt ruột thừa đảo ngược cho anh Tùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lồng ruột thừa ở người lớn thường có biểu hiện mạn tính kéo dài (chiếm 63% trường hợp) với các cơn đau không liên tục có hoặc không có nôn mửa và phân đen. Một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện tương tự viêm ruột thừa cấp tính hoặc lồng ruột nhưng không triệu chứng và được phát hiện tình cờ. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, tiền sử bệnh lồng ruột, bất thường giải phẫu hoặc mắc phải sau phẫu thuật như có u, polyp ngay lỗ ruột thừa, nhu động ruột bất thường làm ruột thừa lộn ngược vào manh tràng.

Chẩn đoán lồng ruột thừa là thách thức với bác sĩ, bởi triệu chứng không điển hình và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Phần lớn trường hợp báo cáo trước đây chỉ chẩn đoán được sau phẫu thuật cắt bỏ. Hiện chưa có hướng dẫn chung được đồng thuận về xử trí lồng ruột thừa. Tùy trường hợp, bác sĩ chỉ định phương pháp phù hợp dựa trên mức độ nghi ngờ ác tính, giải phẫu của tổn thương, có hay không triệu chứng, biến chứng và lựa chọn của bệnh nhân.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi