Nấm tấn công phổi gây tràn dịch

TP HCMÔng Tỉnh, 75 tuổi, khó thở, tức ngực kéo dài, sốt, bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng phổi, kết quả xét nghiệm xác định nhiễm nấm Aspergillus.

Ông Tỉnh hút thuốc hơn 50 năm nhưng đã cai khoảng 8 tháng, không mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay lao. TS.BS Trần Minh Giang, đơn vị Nội Tổng quát, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết người bệnh bị tràn dịch hai bên màng phổi khiến cơ quan này không thể nở ra bình thường khi hít thở.

Ảnh CT phổi của ông Tỉnh ghi nhận tình trạng tràn dịch màng phổi (bên phải) và xẹp nhu mô phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Tỉnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để chọc dẫn lưu dịch màng phổi giúp cơ quan này có thêm không gian nở ra, giảm khó thở. Các xét nghiệm máu cho thấy chỉ số viêm tăng cao, phản ánh cơ thể có phản ứng viêm, nhiễm trùng.

Sau hai tuần, ông Tỉnh hết khó thở, lượng dịch màng phổi giảm nhưng đáp ứng điều trị chưa rõ rệt. Bác sĩ Giang tăng liều kháng sinh và bổ sung thuốc kháng nấm vì nghi bệnh nhân nhiễm nấm do yếu tố môi trường sống (do người bệnh sống ở vùng trồng nông sản, có nhiều kho bãi). Sau đó, người bệnh đáp ứng điều trị tốt, dịch màng phổi giảm rõ, triệu chứng ho, khó thở giảm.

Kết quả xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh là nấm Aspergillus. Đây là loại nấm mốc phổ biến trong môi trường tự nhiên, thường tồn tại trong không khí, bụi, đất, rơm rạ mục, ngũ cốc bảo quản lâu ngày. Tùy thuộc vào loại nhiễm trùng, nấm Aspergillus có thể gây suy hô hấp do chảy máu nặng ở phổi hoặc nhiễm trùng toàn thân. Biến chứng nghiêm trọng nhất nhiễm trùng lan sang bộ phận khác của cơ thể như não, tim, thận.

Bác sĩ Giang tư vấn cho người bệnh ở thời điểm tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 6 tuần điều trị phối hợp kháng sinh và kháng nấm, phổi người bệnh thông khí tốt, không còn tràn dịch màng phổi.

Theo bác sĩ Giang, nhiễm nấm phổi thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu vì bệnh tiến triển âm thầm, biểu hiện lâm sàng dễ nhầm lẫn với viêm phổi. Những người có bệnh nền COPD, giãn phế quản, tiền sử lao phổi... cần chủ động phòng ngừa bằng cách đeo khẩu trang khi làm việc trong môi trường nhiều bụi, ẩm mốc. Người bệnh không nên tự ý sử dụng kháng sinh hoặc corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi ho, khó thở kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân hoặc điều trị viêm phổi thông thường không đáp ứng, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để khám.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi