Mùa giải bất ổn của Lamine Yamal

Yamal bắt đầu mùa giải bằng sự kiện hoành tráng: ký hợp đồng mới đến năm 2031 và được trao áo số 10 mang tính biểu tượng của Barca.
Kèm với đó, tiền đạo người Tây Ban Nha được tăng lương khoảng 10 lần, lên mức 23 triệu USD tính cả thưởng, cao thứ ba chỉ sau Robert Lewandowski (29 triệu USD) và Frenkie de Jong (22 triệu USD).
Nhưng những tranh cãi đã đeo bám anh từ kỳ nghỉ hè trước đó. Tháng 6, tạp chí Lecturas đăng hình ảnh Yamal và tiếp viên hàng không Fati Vazquez, 29 tuổi, cùng nhau đi mô tô nước trên đảo Pantelleria ở phía nam Sicily, Italy. Trước đó, hai người đăng ảnh từ cùng một địa điểm, tham gia nhiều hoạt động giải trí xa hoa trên du thuyền hay máy bay trực thăng.
Yamal sau đó phủ nhận chuyện hẹn hò Vazquez, cho biết họ đi cùng nhiều đồng đội khác của Barca. Trong khi đó, Vazquez hé lộ việc nhận nhiều lời dọa giết sau khi những bức ảnh của cô với Yamal được công khai.
Không lâu sau, Yamal bị tố cố gắng tán tỉnh Claudia Bavel. Người mẫu 29 tuổi khẳng định có băng ghi âm việc tiền đạo người Tây Ban Nha "gạ gẫm" và mong muốn đôi bên dành thời gian cho nhau bất chấp khoảng cách tuổi tác.
Trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha TardeAR, Yamal bác thông tin trên, khẳng định không gặp Bavel vì "không hứng thú".
Tranh cãi lớn nhất liên quan đến việc Yamal mừng sinh nhật tuổi 18 vào ngày 13/7. Ngôi sao của Barca tổ chức bữa tiệc xa hoa, nổi loạn dựa trên chủ đề "mafia" hoặc phong cách "gangster rap".
Theo truyền thông Tây Ban Nha, có khoảng 200 khách được mời tới dự tiệc, bao gồm bạn bè, người thân và đồng đội của Yamal, tại một khu biệt thự tư nhân và hoàn toàn giữ kín địa điểm cho đến phút chót.
Bữa tiệc gây ồn ào vì sự xuất hiện của những nghệ sĩ người lùn. Đến mức, một tổ chức có tên gọi Hội Người mắc chứng lùn và các Dị tật khác về xương của Tây Ban Nha (ADEE) đã khiếu nại vì cho rằng hành động của Yamal vi phạm "phẩm giá của những người khuyết tật". Bộ Quyền Xã hội Tây Ban Nha cũng can thiệp, ra thông báo yêu cầu mở cuộc điều tra để xác minh liệu có hành vi phạm pháp luật nào xảy ra hay không.
Ở chiều ngược lại, một trong số các nghệ sĩ đã lên tiếng khẳng định anh và các đồng nghiệp tham gia biểu diễn dựa trên hợp đồng cung cấp dịch vụ giải trí hợp pháp, được tôn trọng và đối đãi tốt, không chịu sự tự ti hay hạ nhục nào. Người này bảo vệ nhu cầu tự nguyện hành nghề và tuyên bố chính những hành động như của ADEE mới thực sự đang coi thường công việc của anh.
Về chuyên môn, Yamal ghi bốn bàn, bốn kiến tạo qua 8 trận tại La Liga và hai bàn, một kiến tạo trong ba trận ở Champions League. Nhưng tiền đạo 18 tuổi không đạt thể trạng tốt nhất vì liên tục chấn thương - nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng giữa Barca và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF).
Trong đợt tập trung tháng 10, Yamal được gọi lên tuyển nhưng chỉ vài giờ sau đã bị rút tên, khi Barca xác nhận anh tái phát chấn thương háng. Trước đó, HLV Hansi Flick từng chỉ trích tuyển Tây Ban Nha vì "không chăm sóc cầu thủ trẻ", khi Yamal phải dùng thuốc giảm đau để ra sân.
Căng thẳng leo thang ở đợt tập trung tháng 11, khi Yamal được triệu tập chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi đội tuyển hội quân ngày 10/11, bác sĩ của Barca đã điều trị bằng sóng radio tần số cao, để giảm đau vùng dưới bụng cho Yamal, căn bệnh khiến anh khó chịu nhiều tuần qua.
RFEF cho biết họ chỉ nhận được thông tin điều trị lúc 13h47 ngày 10/11, sau khi thủ thuật đã hoàn tất. Báo cáo y tế chính thức của Barca được gửi tới lúc 22h40 cùng ngày, khuyến nghị cầu thủ nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày. Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha đã bắt đầu tập trung lúc 20h. HLV Luis de la Fuente sau đó phải loại Yamal, gọi gấp tiền vệ Jorge de Frutos từ Rayo Vallecano lên thay.
Trước trận El Clasico ở vòng 10 La Liga, Yamal gây tranh cãi với phát ngôn "Real vừa ăn cắp, vừa la làng". Điều này khiến tiền đạo cánh người Tây Ban Nha bị CĐV Real la ó suốt 90 phút và là tâm điểm màn xô xát căng thẳng lúc tan trận đấu trên sân Bernabeu ngày 26/10.
Trận này, Yamal thi đấu mờ nhạt, chạm bóng 79 lần, chuyền chính xác 80%, dứt điểm hai lần đều chệch khung thành, đi bóng thành công bốn trên tám lần nhưng mất bóng 22 lần.
Hôm nay, sau quãng nghỉ quốc tế, Barca sẽ gặp Bilbao trên sân Camp Nou sau hơn 900 ngày đóng cửa để nâng cấp. Tuy nhiên, chủ nhà chỉ được dùng tối đa 45.401 chỗ ngồi vì sân chưa hoàn thiện mọi hạng mục. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027, khi đó sức chứa sân sẽ tăng lên tối đa 105.000 chỗ.
Yamal hồi phục tốt sau chấn thương háng và đã tập luyện bình thường cùng đội. Anh được kỳ vọng sẽ là nhân vật chính trong ngày Barca trở lại Camp Nou. Trước đây, Yamal mới đá 7 phút tại sân đấu này, khi 15 tuổi.
Theo báo Tây Ban Nha AS, sau giai đoạn đầu mùa bất ổn, Barca kỳ vọng Yamal sẽ dần cải thiện, như cách anh bùng nổ ở nửa sau mùa 2024-2025 hay đỉnh cao tại Euro 2024, giải đấu đưa Yamal trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất thế giới.
Hồng Duy