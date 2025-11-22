Mùa giải bất ổn của Lamine Yamal

Yamal bắt đầu mùa giải bằng sự kiện hoành tráng: ký hợp đồng mới đến năm 2031 và được trao áo số 10 mang tính biểu tượng của Barca.

Kèm với đó, tiền đạo người Tây Ban Nha được tăng lương khoảng 10 lần, lên mức 23 triệu USD tính cả thưởng, cao thứ ba chỉ sau Robert Lewandowski (29 triệu USD) và Frenkie de Jong (22 triệu USD).