Yamal được dự đoán 'sớm nở chóng tàn'

Theo cựu HLV tuyển Tây Ban Nha Javier Clemente, Lamine Yamal khó làm nên nghiệp lớn, nếu không sớm cải thiện lối sống và hành vi ngoài sân cỏ.

"Là một cầu thủ, Yamal rất giỏi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu trong đời sống cá nhân, cậu ấy không có hành vi đúng mực của một VĐV chuyên nghiệp, sự nghiệp của Yamal sẽ không thể kéo dài được lâu", Clemente nói hôm 13/11 trên chương trình Què T'hi Jugues của đài phát thanh Cadena SER.

Yamal đứng trên ban công nhảy múa và dùng đồ uống trong bữa tiệc sinh nhật hồi tháng 7/2025. Ảnh: Instagram / Lamine Yamal

Clemente nổi tiếng trong bóng đá Tây Ban Nha với bản tính bộc trực, thẳng thắn bày tỏ quan điểm cả từ thời còn là cầu thủ lẫn lúc làm về sau. Theo ông, những sự việc gây chú ý ngoài sân cỏ của Yamal hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển sự nghiệp cầu thủ của anh.

Từ bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 phô trương và vướng tranh cãi khi Yamal thuê các nghệ sĩ người lùn, cho đến các đoạn phim thể hiện lối sống trên mạng xã hội, và mới nhất là câu chuyện tài năng này tự ý điều trị vào phút chót dẫn đến việc không thể góp mặt cùng tuyển Tây Ban Nha. "Chuyện đó là quá rõ ràng, lẽ đời không ai chấp nhận cách sống như thế của một cầu thủ cả", Clemente nhấn mạnh.

Không những vậy, cựu HLV 75 tuổi còn cho rằng phong cách thi đấu của hậu bối 18 tuổi cũng đang dần bị đối thủ hóa giải.

"Yamal làm được những pha bóng xuất thần, nhưng sau một năm, đối thủ đã bắt bài cách chơi của cậu ấy", ông nói. "Họ biết không được phép để cậu ấy được thoải mái, vì chỉ cần Yamal được tự do, cậu ấy có thể phát huy khả năng rê dắt bóng. Dần dà, Yamal sẽ bị đối thủ chăm sóc và theo kèm đặc biệt. Sớm thôi, Yamal sẽ không còn đá mãn nhãn như những gì chúng ta từng thấy".

Yamal bị Vinicius truy cản trong trận Barca thua Real 1-2 ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu ngày 26/10/2025. Ảnh: AFP

Clemente từng dẫn dắt nhiều CLB La Liga từ những năm 1980 đến thập niên đầu thế kỷ 21. Ngoài thành công ở Bilbao - hai lần vô địch La Liga các mùa 1982-1983 và 1983-1984, ông còn làm HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha từ 1992 đến 1998 - thời kỳ "La Roja" được biết đến với danh xưng "vua vòng loại".

Với kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG, cựu HLV xứ Basque khẳng định mâu thuẫn hiện tại giữa LĐBĐ Tây Ban Nha và Barca, xoay quanh việc Yamal liên tục vắng mặt ở hai đợt FIFA Days gần nhất với lý do chấn thương, nên được giải quyết nội bộ.

"Những cãi vã như thế lẽ ra đã có thể được giải quyết từ trong trứng nước, thay vì mỗi phía chọn cách công khai trên các mặt báo", Clemente nêu quan điểm. "Thời của tôi chưa từng có chuyện như thế, vì quan điểm của tôi khác với HLV đội tuyển hiện tại. Quan trọng là phải xử lý theo một cách khác, không nên để Barca đối đầu với Liên đoàn, hoặc Liên đoàn đối đầu với Barca, cũng như không đối đầu với HLV trưởng. Đừng bao giờ vạch áo cho người xem lưng".

Hà Phương (theo Marca)