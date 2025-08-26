Yamal chúc mừng sinh nhật rapper hơn 6 tuổi

Ngày 25/8, Lamine Yamal đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Nicki Nicole, được xem như động thái công khai về mối quan hệ với nữ rapper người Argentina.

Yamal đăng ảnh lên Instagram dịp Nicole đón sinh nhật tuổi 25 ngày 25/8.

Lamine Yamal đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Nicki Nicole trên Instagram ngày 25/8.

Trong khung cảnh được trang trí với hoa hồng, bóng bay hình trái tim và chiếc bánh kem khổng lồ đặt giữa bàn, Yamal cười tươi và khoác tay lên eo Nicole. Nữ ca sĩ người Argentina diện đồ đen xuyên thấu, còn cầu thủ 18 tuổi chọn sơ mi và quần đồng màu.

Sau đó, Nicole dẫn lại bức ảnh trên trang cá nhân với biểu tượng trái tim, kèm thêm hình ảnh bữa tiệc sinh nhật với trò chơi twister và bánh kem nhiều tầng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Nicole có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của Yamal ở Barcelona hôm 12/7, nơi cả hai được cho là đã "tán tỉnh nhau khá nhiều". Trên Instagram, cô cũng đăng ảnh chụp cùng Yamal ở bữa tiệc, nhưng che phần đầu của cầu thủ Barca. Sau đó, ngày 24/7, hai người bị bắt gặp hôn nhau trong một hộp đêm và rời đi cùng nhau lúc 4h sáng, làm dấy lên những đồn đoán đầu tiên.

Ngày 11/8, Nicole còn xuất hiện trên khán đài Camp Nou trong trận Barca thắng Como 5-0 ở trận tranh Joan Gamper Cup. Đi cùng nhà sản xuất Bizarrap, nữ ca sĩ người Argentina mặc áo Barca, cổ vũ đầy nhiệt tình và được Chủ tịch Joan Laporta đón tiếp.

Mới nhất, Yamal thuê chuyên cơ riêng đưa Nicole tới Monaco, nơi cả hai được bắt gặp dạo phố và nghỉ tại khách sạn sang trọng The Maybourne Riviera.

Khi được hỏi về những tin đồn, cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, khẳng định sẽ không can thiệp vào đời tư của con trai. "Đây là chuyện của thằng bé, ai cũng cần có sự riêng tư. Tôi không thể cứ đi theo dõi xem nó đang yêu ai", báo Tây Ban Nha Marca dẫn lời Nasraoui.

Nicki Nicole đăng ảnh chụp cùng Lamine Yamal ở bữa tiệc sinh nhật tại Barcelona, úp mở về mối quan hệ.

Yamal trải qua mùa hè biến động, từ việc tiệc tùng cùng thần tượng Neymar đến những tranh cãi về việc thuê người lùn biểu diễn tại tiệc sinh nhật. Tiền vệ 18 tuổi còn đi nghỉ cùng tiếp viên hàng không Fati Vazquez, 29 tuổi và bị cho tìm cách gặp hẹn hò người mẫu hơn 12 tuổi Claudia Bavel.

Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh ngày 25/8/2000 tại Rosario, Argentina. Cô là một trong những giọng ca trẻ nổi bật nhất của dòng Latin trap và nhạc urban trong thập kỷ qua, từng được đề cử Latin Grammy và góp mặt trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn.

Trong đời tư, Nicole từng hẹn hò rapper Trueno - một gương mặt đình đám khác của Argentina. Cả hai công khai yêu nhau năm 2020 nhưng chia tay sau khoảng hai năm. Kể từ đó, cô ít khi tiết lộ chuyện tình cảm, cho đến khi rộ tin đồn hẹn hò với Yamal.

Hồng Duy tổng hợp