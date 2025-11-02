Yamal chia tay bạn gái hơn 7 tuổi

Tây Ban NhaTiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal chia tay nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole sau 67 ngày hẹn hò, và phủ nhận tin đồn ngoại tình.

Thông tin này được nhà báo kiêm MC Javi Hoyos xác nhận sau khi trực tiếp trò chuyện với Yamal. "Yamal nói với tôi rằng cậu ấy và Nicole đã chia tay. Nó không liên quan gì đến tin đồn cậu ấy ngoại tình", báo Tây Ban Nha Marca dẫn lời Hoyos.

Tin đồn bắt đầu bùng lên khi Nicole bất ngờ xóa toàn bộ hình ảnh chung với Yamal trên Instagram, khiến người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ của họ gặp trục trặc.

Nhưng theo Hoyos, hai người đã kết thúc mối quan hệ từ vài ngày trước, và việc ca sĩ Argentina xóa ảnh chỉ là động thái dứt khoát sau chia tay. Anh cũng cho biết Yamal từng nói muốn giữ đời tư kín đáo, tránh những lời đồn đoán vô căn cứ.

Lamine Yamal đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Nicki Nicole trên Instagram ngày 25/8.

Nhiếp ảnh gia Jordi Martin cũng nhận được phản hồi trực tiếp từ Nicole. Nữ ca sĩ cho biết cô và Lamine đã không còn bên nhau vài ngày trước, sau khi rời Barcelona.

Nicole cũng phủ nhận tin đồn cầu thủ người Tây Ban Nha ngoại tình. Martin dẫn lời: "Cô ấy nói rằng 'Nếu ai đó phản bội tôi, tôi sẽ là người đầu tiên nói ra, như tôi từng làm trước đây. Nhưng chuyện này không phải như vậy. Chúng tôi đã chia tay trước đó rồi, chỉ là không định công khai, nhưng với những tin đồn xuất hiện, tôi cần làm rõ'".

Yamal được đồn đoán hẹn hò với Nicole từ hè 2025, nhưng chỉ công khai mối quan hệ khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật nữ rapper người Argentina vào ngày 25/8. Họ được xem như "biểu tượng" mới của làng bóng đá - showbiz, nhưng cuối cùng, khép lại mối tình chỉ sau hơn hai tháng. Nguyên nhân được cho là vì lịch trình dày đặc và khác biệt về môi trường sống. Trong khi Yamal đang tập trung cho sự nghiệp ở Barca và tuyển Tây Ban Nha, Nicole liên tục di chuyển giữa châu Âu và Nam Mỹ cho các buổi biểu diễn và dự án âm nhạc.

Đời sống cá nhân của Yamal được quan tâm từ khi anh vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới một năm qua. Tiền đạo cánh người Tây Ban Nha công khai bạn gái Alex Padilla trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 trên sân Olympia. Nhưng họ nhanh chóng chia tay sau khi Padilla bị phát hiện đã ngồi lên đùi một chàng trai có tên Izan Fernandez trong một video trực tiếp.

Yamal sau đó từng bị bắt gặp đi chơi với ngôi sao mạng xã hội Anna Gegnoso (19 tuổi), đi nghỉ cùng tiếp viên hàng không Fati Vazquez (29 tuổi) rồi bị cho là tìm cách hẹn hò người mẫu hơn 12 tuổi Claudia Bavel.

Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh ngày 25/8/2000 tại Rosario, Argentina. Cô là một trong những giọng ca trẻ nổi bật nhất của dòng Latin trap và nhạc urban trong thập kỷ qua, từng được đề cử Latin Grammy và góp mặt trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn.

Nicole từng hẹn hò rapper Trueno - một gương mặt đình đám khác của Argentina. Cả hai công khai yêu nhau năm 2020 nhưng chia tay sau khoảng hai năm. Kể từ đó, cô ít khi tiết lộ chuyện tình cảm, cho đến khi rộ tin đồn hẹn hò với Yamal.

Hồng Duy (theo Marca)