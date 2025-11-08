Jorge Mendes: 'Không hiểu vì sao người ta làm ầm lên về Yamal'

Tây Ban NhaNgười đại diện Jorge Mendes lên tiếng bảo vệ Lamine Yamal, cho rằng điều tài năng trẻ của Barca cần nhất lúc này là sự bình tĩnh và hỗ trợ, không phải áp lực và so sánh.

Trong thế giới bóng đá, Jorge Mendes là cái tên gần như đồng nghĩa với quyền lực. Người đại diện Bồ Đào Nha được xem là "ông trùm" trong giới môi giới cầu thủ, từng gắn bó với những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Angel di Maria, hay James Rodriguez. Ở Barca, Mendes hiện là người đại diện của 5 cầu thủ, trong đó có Lamine Yamal - viên ngọc quý mới của lò La Masia.

Thời gian qua, Yamal liên tục trở thành tâm điểm truyền thông. Anh vướng tranh cãi từ phát biểu khiêu khích Real Madrid, mối tình với rapper hơn 7 tuổi Nicki Nicole và tin đồn mắc chứng Pubalgia - một dạng chấn thương vùng háng mãn tính và không có phương pháp điều trị dứt điểm.

"Tôi không hiểu vì sao lại có quá nhiều ồn ào xoay quanh Yamal", Mendes nói với Mundo Deportivo ngày 7/11. "Ai trong chúng ta mà chẳng từng 18 tuổi, từng là một người trẻ. Như Chủ tịch Joan Laporta đã nói, điều quan trọng là phải ủng hộ và giúp đỡ cậu ấy hết sức, vì Lamine là tài sản lớn của Barca".

Lamine Yamal (trái) và Jorge Mendes trong Gala Globe Soccer 2024. Ảnh: Mundo Deportivo

Theo Mendes, việc Yamal trở thành tâm điểm của cả thế giới là điều vừa vinh dự vừa đầy sức ép. "Cậu ấy là cầu thủ mà toàn thế giới đang nói đến, được công nhận là tài năng của hiện tại và tương lai", ông nói. "Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng Lamine đang đối mặt với điều đó rất tốt. Cách tốt nhất để giúp cậu ấy là để cậu tập trung hoàn toàn vào công việc".

Người đại diện ca ngợi Yamal thông minh, chăm chỉ, có ý thức cao và thái độ chuyên nghiệp hiếm thấy ở tuổi 18. Mendes thừa nhận tiền đạo người Tây Ban Nha đang gặp vấn đề về thể trạng, nhưng luôn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế để điều trị đúng cách trong khi tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

Mendes cho rằng Yamal đang tiến bộ từng ngày và điều khiến anh đặc biệt là khả năng thể hiện bằng bóng đá, không cần lời nói. Ông nói tiếp: "Điều hay nhất ở Lamine là cậu ấy nói bằng phong độ trên sân, mỗi trận cậu ấy đều tạo ra ít nhất một khoảnh khắc như tác phẩm nghệ thuật, chỉ có ở những người được định sẵn để vươn tới đỉnh cao".

Yamal vươn mình thành cầu thủ hàng đầu thế giới trong 2 năm qua. Ở tuổi 17, anh đã là trụ cột ở cả Barca và tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ chạy cánh này vừa nhận Quả Bóng Bạc, lập kỷ lục lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy và phá kỷ lục của Kylian Mbappe ở đội hình FIFPRO năm 2025. Yamal hiện được Tổ chức nghiên cứu bóng đá CIES định giá 350 triệu euro (khoảng 405 triệu USD) - mức cao nhất với một cầu thủ dưới 20 tuổi trong lịch sử bóng đá thế giới.

Mendes cảnh báo việc so sánh Yamal với những siêu sao khác chỉ tạo thêm gánh nặng không cần thiết. Nhưng ông nhấn mạnh tiền đạo này có thể học hỏi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Andres Iniesta - những huyền thoại, hình mẫu về sự chuyên nghiệp.

Cũng theo Mendes, Yamal có tiềm năng không chỉ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất vài mùa giải tới, mà là ngôi sao định hình bóng đá trong hai thập kỷ tiếp theo. "Barca là nơi lý tưởng để cậu đạt được mục tiêu đó. Đây là CLB hiểu giá trị của cầu thủ trẻ và có môi trường giúp họ phát triển đúng hướng", ông nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)