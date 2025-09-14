Flick tố tuyển Tây Ban Nha ép Yamal uống thuốc giảm đau thi đấu

Tây Ban NhaHLV Hansi Flick chỉ trích cách tuyển Tây Ban Nha sử dụng tiền đạo Lamine Yamal tại vòng loại World Cup 2026, khiến anh gặp chấn thương và vắng mặt ở Barca.

Trong họp báo ngày 13/9, Flick xác nhận Yamal bị đau vùng háng nên sẽ nghỉ trận gặp Valencia. Tiền đạo cánh 18 tuổi thậm chí chưa chắc dự trận mở màn Champions League gặp Newcastle giữa tuần sau. "Cậu ấy đã lên tuyển trong tình trạng bị đau", HLV người Đức nói. "Họ cho Yamal uống thuốc giảm đau để vào sân, chơi hơn 70 phút mỗi trận, dù Tây Ban Nha đều dẫn trước ba bàn. Giữa các trận, Yamal không tập được buổi nào. Đó không phải cách chăm sóc cầu thủ".

HLV Hansi Flick trách Luis de la Fuente lạm dụng Lamine Yamal. Ảnh: BeIN Sports

Yamal ghi hai bàn, kiến tạo hai bàn khác sau ba vòng La Liga mùa này. Anh kiến tạo thêm ba bàn nữa, trong hai trận thắng của Tây Ban Nha trước Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khối lượng thi đấu dày đặc khiến tài năng trẻ bị quá tải.

Flick thừa nhận ông thất vọng với sự phối hợp giữa Barca và HLV Tây Ban Nha, Luis de la Fuente. "Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với ông ấy", HLV 60 tuổi nói thêm. "Có thể tiếng Tây Ban Nha của tôi không tốt, còn tiếng Anh của ông ấy cũng không giỏi, nên đó là vấn đề. Nhưng thông thường, việc liên lạc giữa đội tuyển và CLB phải tốt hơn".

Không chỉ thiếu Yamal, Barca còn vắng tiền vệ Frenkie de Jong vì chấn thương khi về tập trung cùng tuyển Hà Lan. Gavi và Alejandro Balde vẫn đang điều trị, nhưng đội bóng xứ Catalonia đón tin vui khi tiền vệ trẻ Marc Bernal có tên trong danh sách thi đấu, sau hơn một năm nghỉ vì đứt dây chằng chéo trước.

Barca sẽ tiếp Valencia trên sân Johan Cruyff chỉ có 6.000 chỗ, do Camp Nou vẫn đang cải tạo. Flick khẳng định điều kiện sân bãi nhỏ hơn không phải lý do để biện minh. "Chúng tôi từng thắng ở đây trong giai đoạn tiền mùa giải. Tôi đã nói chuyện với các đội trưởng và họ đều đồng ý rằng điều này không ảnh hưởng gì. Điều quan trọng là tinh thần và sự tập trung", ông nói.

Cựu tiền vệ Thiago Alcantara trở lại trong vai trò trợ lý Barca ở trận gặp Valencia. Anh là học trò của Flick, cùng nhau vô địch Champions League 2020 với Bayern. Flick tin rằng Alcantara sẽ là mảnh ghép quan trọng của Barca trong thời gian tới.

Hoàng An (theo Mundo Deportivo)