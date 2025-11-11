LĐBĐ Tây Ban Nha nổi giận vì Barca tự ý chữa trị cho Yamal

Barca không báo trước cho LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) mà tự ý điều trị cho ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal, sau khi anh được triệu tập lên tuyển.

Hôm thứ Sáu 7/11, Yamal được triệu tập chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi đội tuyển hội quân ngày 10/11, bác sĩ của Barca đã điều trị bằng sóng radio tần số cao, để giảm đau vùng dưới bụng cho Yamal, căn bệnh khiến anh khó chịu nhiều tuần qua.

Lamine Yamal trong trận Barca thua Real trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, vòng 10 La Liga ngày 26/10/2025. Ảnh: AP-LaPresse

RFEF cho biết họ chỉ nhận được thông tin điều trị lúc 13h47 ngày 10/11, sau khi thủ thuật đã hoàn tất. Báo cáo y tế chính thức của Barca được gửi tới lúc 22h40 cùng ngày, khuyến nghị cầu thủ nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày. Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha đã bắt đầu tập trung lúc 20h. HLV Luis de la Fuente phải gấp rút loại Yamal khỏi danh sách thi đấu, gọi gấp tiền vệ Jorge de Frutos từ Rayo Vallecano lên thay.

Trong thông cáo tối 10/11, RFEF bày tỏ "ngạc nhiên và khó chịu" vì thủ thuật được thực hiện mà không có sự trao đổi trước. Liên đoàn nhấn mạnh họ luôn ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ, đồng thời chúc Yamal sớm bình phục.

Tuy nhiên, giọng điệu cứng rắn trong thông báo khiến Barca khó chịu. Phía CLB cho rằng việc điều trị được tiến hành đúng quy trình, nhằm giúp cầu thủ trẻ tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn.

Theo Mundo Deportivo, phương pháp sóng radio tần số cao mà Barca sử dụng là một thủ thuật ngoại trú, không cần nằm viện. Bác sĩ dùng kim điện cực dẫn dòng điện kiểm soát tới các dây thần kinh gây đau, giúp giảm cảm giác khó chịu ở vùng chậu.

Thủ thuật này được bác sĩ trưởng Barca, Ricard Pruna thực hiện, cùng một chuyên gia người Bỉ từng theo dõi tình trạng của Yamal. Cầu thủ có thể sinh hoạt bình thường ngay sau đó, nhưng cần kết hợp vật lý trị liệu để hồi phục hoàn toàn.

Dù vậy, RFEF cho rằng Barca đã "qua mặt" đội ngũ y tế tuyển quốc gia, khiến họ bị động trong việc đánh giá tình trạng của cầu thủ. HLV De la Fuente cũng lên tiếng trách móc, nói trên đài RNE rằng: "Tôi chưa từng thấy tình huống như thế này. Việc đó không bình thường. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ khi biết chuyện chỉ sau khi thủ thuật đã xong".

Nguồn tin nội bộ từ Barca nói với Mundo Deportivo rằng CLB không có ý giấu giếm, và việc điều trị được thực hiện khẩn cấp theo khuyến nghị của chuyên gia quốc tế. Họ cho rằng RFEF "phản ứng thái quá", khi đáng lẽ hai bên nên phối hợp để bảo vệ lợi ích của cầu thủ trẻ.

Sự cố này khiến căng thẳng giữa Barca và RFEF leo thang, vì họ cũng từng mâu thuẫn về thời lượng thi đấu của các cầu thủ Barca khi khoác áo đội tuyển. Trong đó, có vụ Gavi chấn thương nặng năm ngoái, hay những tranh luận quanh việc Pedri, Alejandro Balde và Yamal bị sử dụng quá sức. Barca nhiều lần phàn nàn về việc cầu thủ của họ không được nghỉ ngơi hợp lý.

Tây Ban Nha sẽ chơi hai trận cuối vòng loại World Cup, gặp chủ nhà Gruzia tối 15/11 và đội khách Thổ Nhĩ Kỳ sau đó ba ngày. Sau bốn lượt trận bảng E, Tây Ban Nha toàn thắng và có nhiều cơ hội dự World Cup.

Hoàng An (theo Mundo Deportivo)