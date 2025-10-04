Tây Ban Nha triệu tập rồi gạch tên Yamal

Tây Ban NhaTiền đạo Lamine Yamal được gọi lên tuyển Tây Ban Nha nhưng chỉ vài giờ sau đã bị rút tên khi Barca xác nhận anh tái phát chấn thương.

"Những cơn đau ở vùng háng của Lamine Yamal đã tái phát sau trận gặp PSG. Dự kiến, anh phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần", Barca thông báo hôm 3/10.

Tiền vệ 18 tuổi mới bình phục chấn thương háng và thi đấu trọn 90 phút trong trận Barca thua ngược PSG 1-2 ở lượt hai Champions League.

Lamine Yamal (trái) bị Nuno Mendes vào bóng trong trận Barca thua PSG 1-2 ở lượt hai Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: AS

Do tái phát chấn thương, Yamal sẽ vắng mặt trong trận Barca làm khách trước Sevilla ở vòng 8 La Liga ngày 5/10, cũng như đợt tập trung ngay sau đó cùng tuyển Tây Ban Nha. Anh dự kiến trở lại từ trận El Clasico với Real Madrid trên sân Bernabeu ngày 26/10.

Hôm qua, HLV Luis de la Fuente ban đầu vẫn điền tên Yamal vào danh sách triệu tập, bất chấp những tranh cãi gần đây giữa Barca và tuyển Tây Ban Nha về việc sử dụng cầu thủ tuổi teen quá tải. Nhưng sau thông báo từ Barca, đội tuyển đã gạch tên Yamal.

Vụ việc một lần nữa làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Barca và tuyển quốc gia. Trước đó, HLV Hansi Flick của Barca từng chỉ trích Tây Ban Nha vì "không chăm sóc cầu thủ trẻ", khi Yamal phải dùng thuốc giảm đau để ra sân.

Lamine Yamal mừng bàn trong trận Tây Ban Nha gặp Hà Lan tại tứ kết lượt về UEFA Nations League trên sân Mestalla ở Valencia, Tây Ban Nha ngày 23/3/2025. Ảnh: AP

Trong buổi họp báo công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha hôm 3/10, De la Fuente phản bác. Ông nói: "Ở đây, chúng tôi không bao giờ mạo hiểm. Ai đến tuyển cũng phải khỏe mạnh, sẵn sàng thi đấu. Nếu trả về CLB, nghĩa là chúng tôi đã đánh giá có rủi ro. Tôi luôn nói sự thật. Sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Yamal có chút vấn đề, nhưng tôi không bao giờ chọn cầu thủ đang chấn thương".

Nhà cầm quân 63 tuổi cũng khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân với Flick. "Tôi chỉ ngạc nhiên trước phát biểu của Flick. Ông ấy từng là HLV đội tuyển Đức nên lẽ ra sẽ hiểu vai trò của tôi", HLV 64 tuổi nói.

Giám đốc thể thao Barca, Deco, cho biết đã trao đổi trực tiếp với LĐBĐ Tây Ban Nha để cải thiện sự phối hợp trong việc quản lý cầu thủ. Về vấn đề này, De la Fuente nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn trao đổi trực tiếp với cầu thủ và CLB để nắm rõ tình hình. Nếu Barca báo cáo có vấn đề, chúng tôi sẽ kiểm tra và đưa ra phương án phù hợp. Điều quan trọng là lắng nghe cầu thủ và đặt sức khỏe của họ lên hàng đầu".

Ngoài Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Gavi và Fermin Lopez cũng vắng mặt vì chấn thương. Thay thế họ, De la Fuente trao cơ hội cho Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Yeremy Pino và Samu Aghehowa.

Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng E vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu với 6 điểm. Trong đợt tập trung tới, thầy trò De la Fuente sẽ gặp Gruzia ngày 11/10 và Bulgaria 14/10.

Hồng Duy (theo ESPN)