Yamal: 'Tôi muốn giành cả World Cup, Champions League lẫn Quả Bóng Vàng'

Tây Ban NhaTài năng trẻ Barca, Lamine Yamal muốn có mọi danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý nhất đối với một cầu thủ bóng đá.

Hôm 20/11, Yamal nhận giải Di Stefano dành cho cầu thủ hay nhất mùa La Liga vừa qua, từ tay giám đốc Juan Ignacio Gallardo của Marca. Cầu thủ tuổi teen vượt qua những tên tuổi lớn như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, cũng như các đồng đội Pedri hay Raphinha để giành giải do tờ báo uy tín của Tây Ban Nha bình chọn. Giải HLV hay nhất mùa thuộc về chính người thầy của Yamal, Hansi Flick.

Yamal nhận kỷ niệm chương ngay trước buổi gala chính thức diễn ra vào thứ Hai 24/11 tới. "Các danh hiệu cá nhân cho thấy toàn đội đã có một mùa giải tuyệt vời", Yamal nói với Marca. "Với tôi, đó là niềm vui và niềm tự hào. Tích lũy được các giải thưởng ở tuổi này là điều rất tích cực. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và chiến đấu để đạt được những điều như vậy".

Yamal (phải) và HLV Flick nhận danh hiệu cá nhân cao quý ở La Liga mùa 2024-2025 hôm 20/11, do báo Marca bình chọn. Ảnh: Marca

Đây được xem như danh hiệu cá nhân cao quý đầu tiên trong sự nghiệp của Yamal. Trước đó, anh về nhì ở cuộc đua Quả Bóng Vàng (sau Dembele) và xếp sau Raphinha trong giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa do La Liga bình chọn.

Tràn đầy khát khao và tham vọng ở tuổi 18, Yamal khẳng định mục tiêu của anh trong sự nghiệp là không có giới hạn. "La Liga, Champions League, World Cup hay Quả Bóng Vàng ư? Tôi muốn tất cả", tài năng trẻ Barca nói thêm. "Hy vọng tôi giành được tất cả. Khi chúng ta còn thi đấu, điều đó là hoàn toàn có thể".

Yamal cũng hướng đến tương lai gần, đặc biệt là sự trở lại được chờ đợi tại Camp Nou, sau khi Barca thi đấu ở Montjuic hơn hai năm qua. Hôm 17/11 vừa qua, Barca mới được cấp phép để thi đấu ở sân Camp Nou đã được nâng cấp.

"Sự cổ vũ của người hâm mộ rất quan trọng", Yamal nói. "Chúng tôi đã thi đấu trên một sân không phải của mình trong hai năm qua. Montjuic ổn, nhưng không phải điều chúng tôi mong muốn. Camp Nou sẽ là nguồn động lực lớn cho tất cả và đóng góp rất nhiều cho phần còn lại của mùa giải".

Trận đầu tiên của Barca tại sân Camp Nou sau hơn 900 ngày phải đóng cửa để sửa chữa là cuộc gặp Athletic Bilbao lúc 22h15 ngày mai 22/11, giờ Hà Nội. Tuy nhiên, Barca phải giới hạn số lượng khán giả tới sân. Hiện họ chỉ được mở tối đa 45.401 chỗ ngồi, do sân vẫn chưa hoàn thiện mọi hạng mục. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027, khi đó sức chứa sân sẽ tăng lên tối đa 105.000 chỗ.

Yamal hồi phục tốt sau chấn thương háng và đã tập luyện bình thường cùng đội. Anh được kỳ vọng sẽ là nhân vật chính trong ngày trở lại Camp Nou của Barca. Trước đây, Yamal mới chỉ chơi 7 phút tại sân đấu này, khi mới 15 tuổi.

Vy Anh