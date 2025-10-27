Hỗn loạn sau trận El Clasico vì Yamal

Ngay khi tan trận tại Bernabeu, Dani Carvajal công kích Lamine Yamal vì những phát ngôn trước trận, dẫn tới xung đột từ trên sân đến cả đường hầm.

Diễn biến trên sân Bernabeu có phần yên ắng về cuối trận. Real phòng ngự lùi sâu để bảo toàn tỷ số 2-1, còn Barca thì bế tắc và thiếu ý tưởng dù cầm bóng nhiều hơn. Nhưng ngọn lửa căng thẳng được nhen nhóm từ băng ghế dự bị của hai đội, với liên tục những lời qua tiếng lại sau chiếc thẻ đỏ ở phút bù thứ 10 của Pedri.

Đến khi trận đấu kết thúc với thắng lợi cho Real, ngọn lửa ấy biến thành một đám cháy lớn và mọi sự chú ý được đổ dồn vào Yamal. Ngay sau hồi còi mãn cuộc của trọng tài, thủ quân Carvajal của Real chủ động tiếp cận Yamal để chỉ trích đồng nghiệp đàn em về những phát ngôn trước trận của tài năng 18 tuổi.

Carvajal khơi mào cho lộn xộn sau trận El Clasico Carvajal khơi mào cho căng thẳng sau trận El Clasico trên sân Bernabeu ở vòng 10 La Liga ngày 26/10.

Carvajal chụm các đầu ngón tay lại hướng về phía Yamal, ngụ ý thách cầu thủ trẻ này "có giỏi thì hãy lên tiếng lúc này đi". Sự việc nhanh chóng thu hút thêm nhiều cầu thủ khác, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát.

Các cầu thủ hai đội, cả trên sân lẫn từ băng ghế dự bị bắt đầu lao vào nhau, xô đẩy và lăng mạ. Thủ môn Thibaut Courtois cũng tranh thủ tiến đến chỉ trích thái độ của Yamal, nhại lại những phát ngôn trước trận của tiền đạo Barca. Những phẫn uất dồn nén từ trước trận được dịp bùng phát dữ dội sau khi Real thắng trận. Tình thế buộc cảnh sát phải vào sân can ngăn, tách cầu thủ hai bên ra khỏi nhau.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dịu xuống, căng thẳng lại bùng phát khi Yamal, trên đường về phòng thay đồ, cố ngoảnh đầu lại thách thức các cầu thủ Real vào đường hầm để "nói chuyện". Lúc này, Vinicius bất ngờ nhập cuộc với thái độ nóng nảy và chỉ trích còn quyết liệt hơn.

HLV thủ môn Llopis phải ôm chầm lấy Vinicius ngăn tiền đạo này lao về phía Yamal khi rời sân. Ảnh: AS

Khi đối mặt nhau trước cửa đường hầm. Yamal "hẹn" Vinicius gặp nhau trong đường hầm. Và lời thách thức này khiến tiền đạo người Brazil nổi thịnh nộ, lao về phía đối thủ. Nhân viên an ninh cùng nhiều thành viên của Real, gồm HLV thủ môn Llopis và một số cầu thủ như Arda Guler, phải rất khó khăn mới ngăn được đồng đội tiếp cận Yamal.

Vinicius vốn bức xúc từ khi bị rút khỏi sân ở phút 72. Lúc tan trận, tiền đạo này đứng ở đường biên, uống nước, và bắt đầu nghe thấy những lời khiêu kích từ khu kỹ thuật Barca. Theo tờ Marca, trọng tài thứ tư cũng nghe được những lời này và đã cảnh báo: "Vini, đừng lao vào". Nhưng Vinicius vẫn tham gia cuộc hỗn loạn.

Trong biên bản trận đấu của trọng tài chính Cesar Soto Grado, riêng vụ lộn xộn này khiến ông phải rút một thẻ đỏ và 6 chiếc thẻ vàng. Thủ môn dự bị Andriy Lunin bên phía Real lĩnh thẻ đỏ vì hành vi tiến đến băng ghế đối thủ với thái độ nóng nảy. 6 thẻ vàng chia đều cho hai bên, gồm Rodrygo, Vinicius, Eder Militao phía chủ nhà, Fermin Lopez, Alejandro Balde và Ferran Torres phía đội khách.

Trọng tài Soto Grado liên tục rút thẻ để hạ hỏa những cái đầu nóng trong màn lộn xộn sau trận. Ảnh: AS

Hà Phương (theo Marca & AS)