Real phẫn nộ với phát ngôn của Yamal

Tây Ban NhaCác cầu thủ Real Madrid được cho tức giận với những phát biểu khiêu khích của Lamine Yamal trước thềm đại chiến ở vòng 10 La Liga.

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với streamer Ibai Llanos, Yamal nhắc lại việc anh ghi một bàn trong chiến thắng 4-0 tại Bernabeu ở La Liga mùa 2024-2025. Khi được hỏi thêm về việc Real và Barca liên tục cáo buộc nhau về vấn đề trọng tài thời gian qua, tiền vệ Tây Ban Nha tuyên bố: "Real vừa ăn cắp, vừa la làng, họ làm những điều tôi không hiểu nổi".

Theo báo Tây Ban Nha Marca, nội bộ Real đón nhận phát ngôn khiêu khích của Yamal với sự chán nản và bực bội. Nhiều thành viên đội bóng hoàng gia cho rằng cầu thủ 18 tuổi là một đồng nghiệp tệ hại, và những hành vi ngoài sân cỏ của anh đã khiến họ mất kiên nhẫn.

Lamine Yamal mừng bàn trong trận Barca thắng Real 5-2 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha trên sân King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2025. Ảnh: AP

Các cầu thủ Real không hiểu vì sao ngôi sao mang áo số 10 của Barca lại chọn thời điểm nhạy cảm - chỉ vài ngày trước trận đại chiến tại Bernabeu - để châm ngòi căng thẳng. Họ cũng cho rằng phát biểu của Yamal mang tính mâu thuẫn, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh vụ bê bối Negreira, vốn cho thấy Barca liên tục hối lộ liên quan đến các khoản thanh toán cho cựu Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài (CTA) Jose Maria Enriquez Negreira.

Phát ngôn của Yamal chỉ càng tiếp thêm động lực cho phòng thay đồ Real - nơi các cầu thủ vẫn chưa quên 4 trận El Clasico toàn thua trên mọi đấu trường mùa trước. Họ không hề ngạc nhiên trước lời nói của đối thủ, nhưng cho rằng Yamal đã phá vỡ "quy tắc ngầm" về sự tôn trọng giữa các cầu thủ chuyên nghiệp.

Một số thành viên của Real cho biết đây không phải lần đầu Yamal có những hành động bị xem là thiếu tôn trọng, và dù không quá bất ngờ, phát biểu lần này vẫn gây ra nhiều bàn tán trong buổi tập tại Valdebebas sáng 24/10. Toàn đội xem đây là "liều thuốc kích thích" tinh thần trước trận El Clasico cuối tuần này.

Lamine Yamal (trái) và Alejandro Balde nhảy ăn mừng trong trận Barca thắng Real 4-0 ở La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2024. Ảnh: AP

Phát biểu gây tranh cãi của Yamal cũng khiến truyền thông Tây Ban Nha dậy sóng. Nhà báo kỳ cựu Roberto Gomez của Radio MARCA chỉ trích, cho rằng lời nói của tiền đạo Barca nghiêm trọng đến mức cần Ủy ban chống bạo lực can thiệp.

Gomez nhấn mạnh: "Những gì Yamal nói là rất nghiêm trọng. Điều này sẽ mang lại hậu quả nặng nề, trước tiên cho chính cậu ấy và sau đó là cho các đồng đội. Ở thời điểm nhạy cảm như trước El Clasico, cần phải cẩn trọng. Barca nên có động thái nhắc nhở, dù công khai hay riêng tư, vì không thể làm ngơ".

Theo ông, phát biểu của Yamal không chỉ "đổ thêm dầu vào lửa" mà còn phá hỏng bầu không khí bóng đá đáng lẽ nên tích cực. "Những lời này làm nóng thêm El Clasico và che mờ những khoảnh khắc đẹp của bóng đá", Gomez nói thêm.

Ông cũng cảnh báo rằng câu nói "Real vừa ăn cắp, vừa la làng" có thể khiến Yamal mất thiện cảm trong mắt người hâm mộ Real. "Cậu ta từng được khán giả tại Bernabau vỗ tay, nhưng sau chuyện này, họ sẽ không quên đâu. Từ 'ăn cắp' là quá đáng và không thể nói ra", Gomez bày tỏ.

Lamine Yamal đi bóng trước sự truy cản của Antonio Rudiger và Luka Modric trong trận Barca gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 21/4/2024. Ảnh: Reuters

Trong nội bộ Barca, những người đứng đầu CLB cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng về tính cách và môi trường xung quanh của Yamal. Dù mới 18 tuổi, anh đã là ngôi sao lớn nhất của đội, vừa là biểu tượng thương mại, vừa là niềm tự hào của lò La Masia.

Tuy nhiên, sự bộc trực và tự tin thái quá của cầu thủ này đôi khi khiến lãnh đạo CLB "đứng ngồi không yên". Theo Mundo Deportivo, đội bóng xứ Catalonia không thoải mái trước việc Yamal thường xuyên đăng ảnh tiệc tùng, di chuyển xa trong ngày nghỉ, và chịu tác động từ người thân trong các quyết định liên quan đến sự nghiệp. Dù chưa có vấn đề về sinh hoạt hay kỷ luật, tính cách bốc đồng và không kiêng dè của tiền vệ Tây Ban Nha khiến nhiều lãnh đạo e ngại.

Nguồn tin từ nội bộ CLB cho biết: "Yamal là hình ảnh toàn cầu của Barca, một trong những cầu thủ quan trọng và được trả lương cao nhất. Nhưng cậu ấy vẫn mới 18 tuổi, rất dễ bị ảnh hưởng. Vì thế, Barca và người đại diện Jorge Mendes đang cố gắng ở bên cậu ấy nhiều nhất có thể để tránh rắc rối".

Dù vậy, cả HLV Hansi Flick lẫn các đồng đội đều công nhận sự chuyên nghiệp của Yamal. Trung vệ Ronald Araujo khẳng định: "Cậu ấy rất chuyên nghiệp, tập luyện nghiêm túc và luôn thể hiện hết mình trong trận đấu. Bên ngoài sân có nhiều tranh cãi, nhưng điều quan trọng là cách cậu ấy làm việc mỗi ngày". Flick cũng bảo vệ học trò: "Những gì cậu ấy làm trong ngày nghỉ là chuyện cá nhân. Khi ở đây, Yamal tập trung tuyệt đối và cống hiến hết mình".

Hồng Duy (theo Marca)