Mổ kết hợp xương cẳng chân gãy

TP HCMAnh Đức, 51 tuổi, xương chày và xương mác gãy kín ở 1/3 dưới cẳng chân, được bác sĩ phẫu thuật kết hợp cả hai xương bằng nẹp vít sau ba tiếng nhập viện.

ThS.BS Nguyễn Quang Huy, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội, cho biết khi nhập viện anh Đức gãy xương ngày thứ hai, vị trí gãy phức tạp, có nhiều mảnh rời gây đau, phải truyền thuốc giảm đau.

Gãy kín xương cẳng chân là chấn thương nặng. Nếu điều kiện cho phép, bệnh nhân nên được mổ cấp cứu sớm vì để lâu dễ khiến phần mềm bị sưng nề hoặc xuất hiện các nốt phỏng nước. Khi đó, bệnh nhân phải điều trị nội khoa 7-14 ngày, hết sưng nề mới được phẫu thuật.

"Gãy xương kín cẳng chân chỉ có hai lựa chọn điều trị là phẫu thuật sớm hoặc rất muộn", bác sĩ Huy nói, giải thích thêm nếu phẫu thuật ở khoảng thời gian giữa, tình trạng sưng nề tiếp tục tăng lên gây hoại tử vạt da phải phẫu thuật lại, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Phim chụp X-quang tổn thương của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Đức sắp qua giai đoạn trì hoãn 48 tiếng đầu kể từ lúc gãy xương, đã xuất hiện dấu hiệu phù nề. Do đó, sau ba tiếng vào viện, anh được bác sĩ Huy phẫu thuật ngay bằng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn với đường mổ nhỏ 3-5 cm và nắn chỉnh kín dưới hỗ trợ của thiết bị trong mổ. Phương pháp này giảm tối đa xâm lấn đến phần mềm, mạch nuôi và các yếu tố liền xương so với mổ mở, có tính thẩm mỹ hơn, giúp bệnh nhân ít đau, hồi phục nhanh.

Bác sĩ Huy dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, anh Đức không cần truyền thuốc giảm đau, sau 12 tiếng có thể tập vật lý trị liệu để tránh teo cơ cứng khớp, xuất viện sau 3 ngày.

Thanh Long