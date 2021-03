Vật lý trị liệu - biện pháp giúp bệnh nhân xương khớp sớm hồi phục

Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM cho biết từ một phương pháp ít được đánh giá cao, trong vài thập kỷ gần đây vật lý trị liệu ngày càng chứng minh được vai trò của mình và hỗ trợ hiệu quả trong việc hồi phục sức khỏe, nhất là với người có vấn đề về cơ, xương, khớp, dây chằng...

Vật lý trị liệu ngày một khẳng định được vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng của cơ thể.

Vật lý trị liệu là gì?

Nói một cách đơn giản, vật lý trị liệu là phương pháp điều trị hoặc dự phòng cho các bệnh nhân, giúp giảm đau và chữa trị các chấn thương điển hình như vật lý trị liệu xương khớp, nhưng cũng có thể cải thiện các vấn đề về thần kinh, nội tiết...

Ngoài sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phương pháp này còn có sự phối hợp của các tác nhân vật lý tự nhiên hay nhân tạo như: nước, không khí, nhiệt độ, tia cực tím, tia hồng ngoại, các chất đồng vị phóng xạ...

Vật lý trị liệu giúp phục hồi các chức năng thể chất và khả năng vận động của người bệnh, duy trì các chức năng hiện có và thúc đẩy các bộ phận có liên quan hoạt động hiệu quả. Song song đó, vật lý trị liệu còn có vai trò quan trọng trong việc giúp bệnh nhân trở lại vận động bình thường và cải thiện tâm trạng, đem đến cơ hội chữa khỏi bệnh một cách triệt để. Từ hiệu quả kể trên, vật lý trị liệu được công nhận và đánh giá cao trong việc chăm sóc sức khỏe của con người.

Khi nào cần thực hiện vật lý trị liệu?

Hầu hết các tổn thương, chấn thương, tai nạn khiến con người suy giảm thể chất, hạn chế hoặc mất chức năng ở một hay nhiều bộ phận của cơ thể đều có thể được điều trị thông qua phương pháp vật lý trị liệu. Đặc biệt, trong một số trường hợp phương pháp này còn được áp dụng nhằm mục đích điều trị bảo tồn và ngăn ngừa nguy cơ, giúp tăng cường chất lượng cuộc sống.

Các trường hợp sau đây rất cần được áp dụng phương pháp vật lý trị liệu để chăm sóc sức khỏe:

- Người có vấn đề về tim phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), xơ nang (CF) và nhồi máu tim cấp tính (MI)

- Người mắc hội chứng ống cổ tay và ngón tay kích hoạt

- Người bị rối loạn chức năng cơ xương như đau lưng, rách cổ tay quay và rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ)

- Người gặp các vấn đề về thần kinh như đột quỵ, chấn thương tủy sống, bệnh Parkinson, bệnh đa xơ cứng, rối loạn chức năng tiền đình, chấn thương sọ não...

- Một số trẻ gặp tình trạng chậm phát triển, bại não và loạn dưỡng cơ

- Vận động viên gặp chấn thương liên quan đến thể thao, hội chứng ống cổ tay

- Phụ nữ bị rối loạn chức năng sàn chậu như tiểu không kiểm soát và phù bạch huyết

- Người gặp các vấn đề như bỏng, loét do tiểu đường...

Những lợi ích của liệu pháp vật lý trị liệu

Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh cho biết, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mà phương pháp vật lý trị liệu có thể mang đến những lợi ích như: giảm đau mà không cần sử dụng thuốc giảm đau Opioid, nhóm thuốc có thành phần thuốc gây nghiện morphine; tránh được nguy cơ phải phẫu thuật, nhất là với người không đủ điều kiện thực hiện. Đồng thời cải thiện khả năng vận động hiệu quả, phục hồi chấn thương hoặc phẫu thuật, phục hồi sau đột quỵ hoặc tê liệt. Cùng với đó, ngăn ngừa nguy cơ tàn tật, cải thiện sự cân bằng và tránh té ngã, quản lý các vấn đề về sức khỏe liên quan đến tuổi tác.

Phương pháp vật lý trị liệu thể thao còn giúp các vận động viên có thể tối đa hóa hiệu suất làm việc của cơ xương khớp để nâng cao thành tích, thông qua việc thực hiện các bài tập được thiết kế riêng biệt.

Phương pháp vật lý trị liệu chứng minh được tính hiệu quả khi có sự phối hợp giữa nhiều yếu tố như kỹ thuật viên, các tác nhân tự nhiên và nhân tạo...

Phân loại vật lý trị liệu

Xuất phát từ những bệnh lý khác nhau, chuyên gia chia các phương pháp vật lý trị liệu khác nhau. Tuy nhiên, dựa trên sự phổ biến của các bệnh lý, vật lý trị liệu được phân loại thành các nhóm dưới đây:

- Vật lý trị liệu xương khớp: Đây là phương pháp phổ biến và được nhiều người biết đến nhất. Với vật lý trị liệu xương khớp, người bệnh sẽ được điều trị các chấn thương thường gặp như gãy xương, bong gân hay phục hồi chức năng sau phẫu thuật và phối hợp với một số loại hình điều trị khác.

- Vật lý trị liệu lão khoa: Với đối tượng có nhiều vấn đề về sức khỏe như người cao tuổi, vật lý trị liệu sẽ giúp phục hồi khả năng vận động, giảm đau và tăng cường thể chất. Cụ thể, người cao tuổi mắc các bệnh lý như loãng xương, viêm khớp, Alzheimer, rối loạn khả năng thăng bằng, người thay khớp háng hay tiểu không kiểm soát... sẽ được thực hiện các bài vật lý trị liệu lão khoa.

- Vật lý trị liệu thần kinh: Phương pháp này được thực hiện nhằm cải thiện sức khỏe cho đối tượng gặp các vấn đề về hệ thần kinh như: bệnh Alzheimer, Parkinson, bại não, chấn thương não, đa xơ cứng, đột quỵ... Nhờ sự hỗ trợ của vật lý trị liệu, bệnh nhân có thể tăng cường khả năng vận động, ngăn ngừa tình trạng teo cơ, tăng sức mạnh cho cơ bắp...

- Liệu pháp tiền đình: Khi mắc các bệnh lý ở tai trong, vùng nằm trong khu vực xương đá của xương thái dương, bệnh nhân sẽ gặp các rắc rối về sự cân bằng và tư thế. Phương pháp này ra đời nhằm mục đích cải thiện các vấn đề về thăng bằng và sự phối hợp thông qua các bài tập và kỹ thuật thủ công.

- Phục hồi chức năng sàn chậu: Các vấn đề về sàn chậu có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Tuy nhiên phụ nữ lớn tuổi và phụ nữ sau sinh thường gặp các rắc rối về sàn chậu nhiều hơn. Nguyên nhân được giải thích là do các khối cơ và dây chằng vùng sàn chậu bị lão hóa nên không giữ được các cơ quan vùng chậu ở đúng chỗ. Tình trạng này gây nên chứng són tiểu, sa các cơ quan vùng chậu như bàng quang, tử cung hay trực tràng... Phương pháp phục hồi chức năng sàn chậu giúp kiểm soát việc tiểu tiện, đại tiện, cải thiện sức khỏe vùng chậu.

Một số lưu ý khi thực hiện vật lý trị liệu

- Chuyên viên trị liệu: Chuyên gia vật lý trị liệu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định sự thành công của phương pháp này. Vì thế, bạn nên lựa chọn những nơi có khả năng đảm bảo về chuyên môn của các chuyên viên trị liệu trong tất cả các giai đoạn, từ chẩn đoán ban đầu cho đến phục hồi và dự phòng. Bởi lẽ, vật lý trị liệu vừa có thể là một lựa chọn độc lập hoặc hỗ trợ cho các phương pháp điều trị khác.

- Phòng tập: Để các chuyên viên trị liệu có thể phát huy được vai trò tốt nhất, ngoài kiến thức chuyên môn cần phải có phòng tập đúng tiêu chuẩn với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc và hồi phục sức khỏe một cách an toàn, nhanh chóng.

- Bài tập: Một trong những điều người bệnh cần lưu ý đó là cách thức thiết lập bài tập phù hợp. Nhờ đó, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh chóng, trở lại với cuộc sống thường nhật và hơn nữa là còn được hướng dẫn các phương pháp tập luyện hiệu quả để hạn chế tối đa di chứng.

- Dịch vụ đa dạng: Mỗi người bệnh là một cá thể độc lập với những vấn đề của riêng mình. Vì thế, khi chọn nơi cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu, người bệnh cũng nên chú ý đến tính đa dạng. Cụ thể như nên cân nhắc về dịch vụ phục hồi chức năng xương khớp, các rắc rối liên quan đến các bệnh tim mạch, hô hấp... cho các đối tượng từ trẻ nhỏ cho đến người trưởng thành, người cao tuổi... để được hỗ trợ một cách chuyên biệt và hiệu quả.

Thế mạnh của dịch vụ vật lý trị liệu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sở hữu đội ngũ chuyên gia, điều dưỡng và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, tận tâm và nhiệt tình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mang đến dịch vụ chăm sóc vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đa dạng cho người mắc bệnh lý thoái hóa cơ xương khớp hay người gặp chấn thương như gãy xương, bong gân, trật khớp, bệnh tim mạch, hô hấp; những khuyết tật thường gặp ở trẻ em như bại não, tự kỷ và những rối loạn tâm thần như trầm cảm, stress...

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn tiên phong áp dụng nhiều phương pháp trị liệu cập nhật nhất, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục, tái hòa nhập cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là hạn chế tối đa di chứng.

Đến với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bệnh nhân còn được trải nghiệm dịch vụ với phòng tập theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo với kênh liên lạc thông suốt 24/7, giúp bệnh nhân yên tâm luyện tập mỗi ngày.

Các câu hỏi liên quan

- Có nên tập vật lý trị liệu tại nhà hay không?

- Việc tập luyện tại nhà mang đến nhiều sự tiện lợi như hạn chế di chuyển, tiết kiệm thời gian và cả tiền bạc..., nhưng lại có thể không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thậm chí, việc này còn có thể gây chấn thương, nếu người bệnh hoặc người chăm sóc chưa được hướng dẫn kỹ lưỡng. Do đó, bạn nên tập luyện tại nhà dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên trị liệu, nếu gặp khó khăn trong việc di chuyển. Bằng kiến thức và kinh nghiệm, các chuyên viên trị liệu sẽ giúp bạn tập luyện an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu các rủi ro hay di chứng do thực hiện sai động tác.

- Quy trình sử dụng dịch vụ vật lý trị liệu tại Tâm Anh?

Để sử dụng dịch vụ chăm sóc vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, khách hàng có thể đến trực tiếp bệnh viện hoặc đặt lịch hẹn trước để được tư vấn qua tổng đài 1800 6858 (Hà Nội), 0287 102 6789 (TP.HCM); website: https://tamanhhospital.vn hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trong trường hợp không thể tới đúng giờ hẹn hoặc muốn dời hẹn sang ngày khác, khách hàng có thể liên lạc với bộ phận đặt hẹn để điều chỉnh. Khi đi khám, khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ bệnh án có liên quan hoặc giấy tờ tùy thân (nếu thăm khám, tập luyện lần đầu).

Thảo Trang (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)