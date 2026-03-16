Mẹo tăng năng lượng trong 10 phút

Nhâm nhi trà quế, ngửi hương bạc hà hay nghe bài hát yêu thích có thể kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và tăng năng lượng.

Đường và caffeine có thể giúp tỉnh táo nhanh nhưng cơn hưng phấn nhanh chóng qua đi, để lại cảm giác mệt mỏi, kiệt sức. Để tăng năng lượng và duy trì khả năng tập trung lâu hơn, người trưởng thành có thể dành khoảng 10 phút để thử một số mẹo sau.

Thực hiện tư thế cúi đầu, xoay người kết hợp hít thở sâu góp phần giảm cảm giác mệt mỏi. Hít thở sâu đưa không khí lưu thông khắp cơ thể tốt hơn đồng thời hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, góp phần tăng sản xuất hormone, tạo cảm giác dễ chịu. Xoay người, vặn mình làm giãn các cơ, bớt uể oải.

Hát bài hát yêu thích lúc cảm thấy mệt mỏi là cách mang lại cảm giác hưng phấn về mặt cảm xúc nhanh đồng thời ức chế hormone gây căng thẳng trong cơ thể. Nếu không thể bật nhạc to trong phòng làm việc, bạn có thể đeo ai nghe và mở các bài hát sôi động yêu thích, nhún nhảy theo nhịp điệu cũng góp phần tăng cảm giác hưng phấn.

Uống nước vì thiếu nước, mất nước có thể là nguyên nhân dẫn đến kiệt sức, mệt mỏi. Khi cảm thấy buồn ngủ, không tập trung, bạn nên uống một cốc nước, nhâm nhi từng ngụm nhỏ góp phần kích thích tiêu hóa, tăng cảm giác tỉnh táo.

Uống nước giúp tăng năng lượng nhanh chóng. Ảnh được tạo bởi AI

Ăn các loại hạt như hạnh nhân hoặc đậu phộng có thể làm giảm cảm giác mệt mỏi vì chúng rất giàu magie và folate (axit folic). Những chất dinh dưỡng này cần thiết cho quá trình sản sinh năng lượng và tế bào. Để tránh thiếu hụt magie trong cơ thể, người trưởng thành nên ăn thường xuyên các loại rau xanh đậm (bina, cải xoăn), chuối, cá béo (cá hồi, cá ngừ), chocolate đen, ngũ cốc nguyên hạt, quả bơ, các loại đậu.

Nhâm nhi một thanh quế hoặc ngửi mùi của loại gia vị này cũng góp phần làm giảm mệt mỏi, tỉnh táo hơn. Hương thơm ngọt ngào của bạc hà cũng là cách giúp tinh thần hứng khởi, thư giãn nhanh.

Vận động có thể tăng cường năng lượng tự nhiên, bởi vì mỗi khi vận động, máu giàu oxy được chuyển đến cơ bắp, tim, não. Ngoài thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, bạn nên đứng dậy và đi lại 10 phút xen kẽ trong giờ làm việc để duy trì mức năng lượng ở mức cao nhất. Vận động bất cứ khi nào có cơ hội như đi bộ ra bãi gửi xe, đứng khi họp, đạp xe đi chợ đều có lợi cho sức khỏe.

Đến nơi có ánh sáng mặt trời lúc mệt mỏi, buồn ngủ giúp cải thiện tâm trạng, trí nhớ và khả năng tiếp thu thông tin mới, góp phần tăng cường năng lượng. Nên chọn phòng làm việc có nhiều ánh sáng, thường xuyên phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ để tránh buồn ngủ.

Nói về những điều lạc quan, tích cực có thể duy trì cảm xúc vui vẻ, thoải mái, từ đó mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể.

Anh Chi (Theo WebMD)