Mẹo kiểm soát đường huyết cho người không mắc tiểu đường

Ưu tiên protein trong bữa sáng, ăn theo thứ tự hợp lý và đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp ngăn đường huyết tăng đột biến.

Tăng đường huyết hay lượng đường trong máu cao là tình trạng phổ biến ở người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không mắc tiểu đường song gặp chấn thương, căng thẳng, ăn uống không khoa học, sử dụng nhiều chất tạo ngọt nhân tạo cũng có thể khó kiểm soát lượng đường trong máu.

Một số cách dưới đây hỗ trợ phòng ngừa tăng đường huyết ở người không mắc tiểu đường.

Ưu tiên protein trong bữa sáng

Bữa ăn đầu tiên trong ngày quyết định đến khả năng kiểm soát đường huyết trong cả ngày. Nên bắt đầu buổi sáng với khoảng 25-30 g protein giúp tăng cảm giác no, giảm thèm ăn, tăng khả năng tập trung và không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Khi không đói, cơ thể có đủ năng lượng hoạt động góp phần giảm mệt mỏi vào buổi chiều.

Gợi ý cho bữa sáng giàu protein như trứng, đậu phụ xào, sữa chua, ức gà... Lưu ý kết hợp chất xơ, chất béo lành mạnh để cân bằng dinh dưỡng.

Bữa sáng với ức gà giàu protein giúp giảm lượng đường trong máu. Ảnh: Bùi Thủy

Đi bộ sau bữa ăn

Đi bộ nhẹ nhàng 10-15 phút sau bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy đốt cháy calo đồng thời kiểm soát insulin không tăng đột biến. Thói quen này có lợi cho tiêu hóa, thư giãn tâm trí, ngủ ngon hơn - yếu tố quan trọng với đường huyết. Người lớn nên dành ít nhất 150 phút để hoạt động thể chất mỗi tuần. Các bài tập cường độ vừa phải như chạy bộ, đạp xe có thể giảm lượng đường trong máu ở mức cao.

Ăn đúng thứ tự

Ăn uống khoa học và theo thứ tự chất xơ từ rau củ quả trước, tiếp đến là protein lành mạnh và chất béo, cuối cùng là tinh bột. Thứ tự này giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, hấp thu chậm nên không làm tăng lượng đường trong máu, làm tăng cảm giác no, tránh mệt mỏi sau bữa ăn.

Thêm một thìa giấm táo

Uống một thìa giấm táo với nước ấm trước bữa ăn nhiều tinh bột có tác dụng cải thiện đáng kể độ nhạy insulin, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột biến sau bữa ăn. Cơ chế hoạt động của giấm làm chậm quá trình thức ăn được đưa vào ruột non, từ đó đường được chuyển vào máu từ từ.

Không hút thuốc

Nicotine và các hóa chất khác trong thuốc lá làm tăng nguy cơ tổn thương phổi, khiến lượng đường trong máu tăng cao và khó kiểm soát. Nên hạn chế đến các khu vực có khói thuốc lá, bỏ thuốc nếu đang hút.

Kiểm soát căng thẳng

Hormone cortisol kích thích tình trạng căng thẳng kéo dài. Nồng độ cortisol cao có thể làm tăng sản xuất glucose trong cơ thể, dẫn đến mệt mỏi, tích tụ mỡ thừa. Để giảm nồng độ hormone này, mỗi người nên giảm cân nếu béo phì, hạn chế áp lực cũng như căng thẳng trong công việc. Thư giãn bằng các bài tập thiền định, yoga, bài tập hít thở sâu.

Anh Chi (Theo Healthline, E Times)