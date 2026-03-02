6 bữa sáng chế biến trong 15 phút, không làm tăng đường huyết

Mất khoảng 15 phút để rang đậu gà, luộc trứng và trộn với rau hoặc xay sinh tố táo giúp người tiểu đường có bữa sáng ngon miệng, no lâu, cung cấp nhiều năng lượng.

Đậu gà rang

Đậu gà là nguồn protein thực vật dồi dào, vị giòn béo nhẹ không gây ngán. Chỉ số đường huyết (GI) của đậu gà thấp, hàm lượng chất xơ cao và protein dồi dào, không làm tăng lượng đường trong máu. Bạn cũng có thể luộc đậu gà, trộn với chút dầu ô liu, sau đó rang trong lò nướng hoặc nồi chiên không dầu trong 10 phút. Không chiên hoặc rang với nhiều dầu vì làm tăng chất béo và calo, dễ làm tăng đường huyết.

Bơ đậu phộng với chuối

Món này chỉ mất chưa đến 5 phút nhưng giúp bạn no lâu, không làm tăng lượng đường trong máu. Cắt một quả chuối thành hai lát, phết một ít bơ đậu phộng giữa hai lát, rồi ép chúng lại với nhau như một chiếc bánh sandwich nhỏ. Sự kết hợp này giàu protein, kali và chất béo lành mạnh, góp phần giảm thèm ngọt đồng thời cung cấp năng lượng ổn định. Người bệnh tiểu đường nên chọn loại chuối vừa chín tới để giảm lượng đường tự nhiên.

Bơ đậu phộng giàu protein. Ảnh: Anh Chi

Salad trứng

Trứng giàu protein lành mạnh, làm tăng cảm giác no. Ăn một quả trứng mỗi ngày có thể đáp ứng nhu cầu protein hàng ngày của cơ thể. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn 3-4 quả mỗi tuần để kiểm soát chỉ số cholesterol. Bạn có thể làm salad trứng với cà chua bi, trộn thêm ít hạt hoặc trứng luộc kèm nửa quả bơ cho bữa sáng giúp tăng cảm giác no lâu.

Gà rau củ

Gà áp chảo kết hợp cà rốt, ớt chuông hỗ trợ bổ sung protein nạc, chất xơ và các chất chống oxy hóa có lợi cho người bệnh tiểu đường. Bữa sáng nhẹ nhàng kết hợp giữa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh cung cấp năng lượng, hạn chế ăn quá nhiều vào buổi trưa và tối, từ đó kiểm soát đường huyết tốt hơn. Bạn nên rửa sạch gà và rau vào buổi tối, cắt mỏng miếng ức gà và áp chảo trong 10 phút vào buổi sáng để thưởng thức.

Sinh tố giàu protein

Xay nhuyễn sữa chua Hy Lạp, một số loại hạt hoặc sữa tươi với rau hoặc táo kèm bơ đậu phộng vừa tăng cường vitamin, khoáng chất, vitamin cho cơ thể, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Bắt đầu buổi sáng bằng thức uống này phù hợp cho người có thói quen tập luyện buổi sáng. Bởi protein thúc đẩy phục hồi sau tập luyện, tăng cơ.

Giá xào thịt nạc

Kết hợp giá đỗ xanh xào với hành tây, cà chua, dưa chuột và ít thịt nạc vừa cung cấp chất xơ, protein nạc vừa bổ sung chất béo lành mạnh. Món ăn này cần chưa đến 10 phút để chuẩn bị và chế biến, phù hợp cho bữa sáng của người bận rộn. Nên chọn dầu ô liu để kiểm soát lượng chất béo nạp vào, tránh làm tăng đường huyết, xào vừa chín tới và dùng dầu thực vật thay vì mỡ động vật.

Bên cạnh chọn món ăn sáng, người tiểu đường nên ưu tiên uống một cốc nước ấm vào buổi sáng, đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng, thư giãn góp phần duy trì đường huyết ổn định trong ngày.

Anh Chi (Theo Healthshots)