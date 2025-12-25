Mẹo giảm đầy hơi sau khi ăn hạt đậu

Ngâm đậu qua đêm, rửa sạch và bổ sung từ từ giúp hệ tiêu hóa làm quen với chất xơ, giảm đầy hơi và khó chịu.

Đậu là thực phẩm dễ ăn, giàu chất xơ, protein thực vật và các vi chất như kali, magiê, sắt, vitamin nhóm B, tốt cho tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc quá nhanh có thể gây đầy hơi, chướng bụng và rối loạn tiêu hóa. Dưới đây là một số cách đơn giản có thể giảm khó chịu sau khi ăn đậu.

Chọn loại đậu phù hợp

Hệ vi sinh đường ruột của mỗi người khác nhau, nên một số loại đậu có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc đau dạ dày. Các loại đậu như đậu lăng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu Hà Lan tách vỏ, đậu nành non có đặc điểm khác nhau. Ghi lại nhật ký ăn uống giúp xác định loại đậu nào phù hợp với cơ thể.

Đậu đen dễ tiêu hóa, giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: Bùi Thủy

Ngâm và rửa sạch

Ngâm và rửa sạch đậu giúp giảm các hợp chất gây đầy hơi như oligosaccharide, làm mềm đậu và hỗ trợ tiêu hóa. Khi nấu đậu khô, nên ngâm ít nhất 6 tiếng, thay nước 2-3 lần và đổ bỏ nước ngâm trước khi nấu, có thể giảm galacto oligosaccharide GOS (carbohydrate không tiêu hóa được, lên men nhanh) khoảng 10-40%. Rửa sạch đậu đóng hộp dưới vòi nước chảy có thể loại bỏ hợp chất gây đầy hơi và lượng natri dư thừa.

Dùng men tiêu hóa

GOS trong đậu gây đầy hơi do cơ thể thiếu enzyme tiêu hóa thích hợp. Uống enzyme tiêu hóa như alpha-galactosidase khi ăn đậu có thể phân giải chất xơ và đường trước khi đến đại tràng, ngăn vi khuẩn lên men và giải phóng khí, từ đó giảm đầy hơi, chướng bụng. Nên tham khảo bác sĩ để chọn loại men phù hợp và dùng đúng hướng dẫn, tránh ảnh hưởng xấu đến đường ruột.

Bổ sung từ từ

Nếu không thường xuyên ăn đậu, hãy bổ sung từ từ, bắt đầu với lượng nhỏ và tăng dần để hệ tiêu hóa thích nghi. Đầy hơi, đau dạ dày thường do hàm lượng GOS. Nhai kỹ và ăn lượng vừa phải để đậu được tiêu hóa tốt, giảm các triệu chứng khó chịu.

Hít thở sâu trước khi ăn

Lo lắng hoặc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến trục não - ruột, làm gián đoạn tiêu hóa và tác động đến cân bằng vi sinh đường ruột, tăng nguy cơ khó chịu sau bữa ăn. Hít thở sâu bằng cơ hoành trước khi ăn giúp thư giãn cơ bụng, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Uống đủ nước khi ăn đậu và đi bộ 10-15 phút sau bữa ăn cũng tăng nhu động ruột, giảm đầy hơi, cảm giác no và cải thiện tiêu hóa.

Anh Chi (Theo Eating Well)