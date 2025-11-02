Bị đau dạ dày có nên ăn chuối không?

Tôi được chẩn đoán bị viêm loét dạ dày. Có phải người mắc bệnh dạ dày không được ăn chuối? (Bình Minh, 34 tuổi, Thái Nguyên)

Trả lời:

Chuối giàu dinh dưỡng như kali, vitamin B6 cùng các hợp chất sinh học có lợi như flavonoid, phenolic... Những hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày do gốc tự do và axit dịch vị, làm dịu tổn thương, giảm viêm, thúc đẩy quá trình tái tạo niêm mạc. Pectin là dạng chất xơ hòa tan trong chuối chín, có khả năng hút nước, tạo lớp gel nhẹ bao phủ niêm mạc dạ dày, góp phần giảm kích ứng do axit.

Bạn bị đau dạ dày có thể ăn chuối nhưng nên ưu tiên loại chín. Mức độ chín của chuối ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa. Chuối xanh hoặc chưa chín kỹ chứa nhiều tinh bột kháng. Loại tinh bột này khó tiêu, dễ lên men trong ruột, có thể gây đầy hơi, chướng bụng. Trong khi đó, chuối chín mềm có hàm lượng tinh bột kháng thấp hơn, độ axit thấp và giàu pectin, dễ tiêu hóa, phù hợp với người viêm loét dạ dày như bạn.

Chuối giàu dinh dưỡng, chất xơ. Ảnh: Bảo Bảo

Bạn không nên ăn chuối khi bụng đói vì khi đó acid dạ dày tiết ra nhiều, làm tăng cảm giác cồn cào hoặc khó chịu. Nếu ăn chuối xanh hoặc ăn quá nhiều khi bụng đói có thể gây đầy bụng, ợ hơi hoặc buồn nôn nhẹ.

Nên ăn chuối chín với lượng vừa phải và đúng thời điểm. Tốt nhất, bạn ăn một quả chuối chín sau bữa ăn chính hoặc giữa buổi, khi đã ăn nhẹ nhằm hỗ trợ trung hòa acid và bảo vệ niêm mạc tốt hơn. Thời điểm lý tưởng bạn nên ăn chuối là sau bữa ăn khoảng 30-60 phút. Lúc này, dạ dày không quá trống, tạo điều kiện cho pectin và chất xơ trong chuối phát huy tác dụng tối đa.

Kết hợp chuối với sữa chua, yến mạch hoặc bánh mì mềm giúp giảm kích ứng và tăng hiệu quả tiêu hóa. Tránh ăn chuối chiên, chuối sấy nhiều đường, dầu mỡ dễ gây khó tiêu, sinh hơi. Người thường xuyên đầy hơi hoặc trào ngược dạ dày thực quản nên thử lượng nhỏ trước, chú ý phản ứng của cơ thể, nếu đau bụng hoặc nóng rát nên dừng lại và hỏi ý kiến bác sĩ.

Người bị viêm loét dạ dày cần ăn uống đúng giờ, tránh để bụng quá đói hoặc quá no, hạn chế thực phẩm cay, chua, cà phê, rượu bia... Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc để ổn định hoạt động tiêu hóa, kiểm soát bệnh và phòng tái phát.

Nếu các triệu chứng đau kéo dài, kèm buồn nôn, sụt cân hoặc nôn ra máu, bạn nên đến chuyên khoa tiêu hóa để được khám, xác định nguyên nhân và phát hiện sớm biến chứng (nếu có), từ đó có phác đồ điều trị phù hợp.

Cử nhân dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội