Mẹo giảm buồn nôn do đau nửa đầu

Ăn thực phẩm dễ tiêu, uống đủ nước, giảm căng thẳng và tránh tác nhân gây dị ứng có thể làm dịu hệ thần kinh, giảm đau đầu và buồn nôn.

Đau nửa đầu thường xuất phát từ hệ thần kinh nhạy cảm, phản ứng quá mức với các kích thích, dẫn đến hoạt động sóng não bất thường. Dây thần kinh sinh ba (tam thoa) là dây thần kinh sọ lớn nhất, chịu trách nhiệm truyền cảm giác đau, xúc giác và nhiệt độ từ mặt lên não.

Trong cơn đau nửa đầu, dây thần kinh này bị kích hoạt, gây giãn mạch máu cục bộ và viêm, dẫn đến đau đầu kèm mờ mắt, tăng nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh hoặc tiếng ồn. Các xung thần kinh từ dây thần kinh sinh ba cũng có thể tác động lên hành tủy (trung tâm điều khiển phản xạ nôn) khiến một số người bị buồn nôn hoặc nôn trong cơn đau nửa đầu. Một số cách dưới đây có thể giúp giảm triệu chứng khó chịu này.

Ăn thực phẩm loãng, nhạt như bánh quy giòn, nước lọc, canh, súp hay cháo có thể giúp giảm buồn nôn khi đau nửa đầu.

Gừng cũng hỗ trợ giảm buồn nôn nhờ các hoạt chất gingerol (trong gừng tươi) và shogaol (trong gừng khô). Chúng làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ ức chế một số chất dẫn truyền thần kinh, thúc đẩy tiêu hóa và làm rỗng dạ dày, từ đó giảm cảm giác buồn nôn. Người bệnh có thể ăn một lát gừng tươi, ngậm kẹo gừng hoặc uống nước gừng ấm để làm dịu cơn đau đầu và ngăn buồn nôn.

Gừng giảm buồn nôn nhờ các hoạt chất gingerol. Ảnh: Bùi Thủy

Liệu pháp hương thơm sử dụng tinh dầu cô đặc để hít vào, có thể giảm buồn nôn liên quan đến đau đầu nhờ thư giãn tinh thần, làm dịu trí não. Một số hoạt chất trong tinh dầu tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm đau đầu. Người bệnh có thể dùng đèn xông tinh dầu, máy xông hơi nước, nhỏ vài giọt tinh dầu lên khăn giấy để hít, hoặc thấm tinh dầu vào gối khi nằm.

Xác định và tránh các tác nhân gây đau nửa đầu giúp kiểm soát triệu chứng, ngăn cơn đau bùng phát đột ngột. Người thường xuyên bị đau đầu nên ghi nhật ký cơn đau kèm các yếu tố tiếp xúc hoặc món ăn vừa thưởng thức, từ đó phát hiện tác nhân và loại bỏ chúng.

Giảm căng thẳng bằng thể dục hoặc các liệu pháp tâm - thể như thở sâu, thiền, yoga... Căng thẳng làm cơ thể tiết hormone stress và thay đổi hóa chất não, khiến thần kinh nhạy cảm, dẫn đến đau đầu âm ỉ hoặc dữ dội kèm buồn nôn.

Một số cách khác có thể kiểm soát buồn nôn và giảm đau đầu như nới lỏng quần áo (nhất là vùng bụng), hít thở sâu và chậm rãi, đắp túi đá lên đầu hoặc cổ, mở cửa sổ hoặc ra ngoài hít không khí trong lành. Nhấm nháp trà thảo mộc ấm và tránh thực phẩm có mùi mạnh cũng bớt cảm giác khó chịu.

Anh Chi (Theo Very Well Health)