Men gan tăng 200 lần sau dùng thuốc trị sán chó, cảm cúm

TP HCMÔng Huy, 72 tuổi, đang dùng thuốc trị sán chó, đến ngày thứ 7 sốt, đau họng, uống thuốc cảm cúm khiến men gan tăng gấp 200 lần.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy men gan của ông Huy tăng hơn 10.000 U/L (bình thường dưới 50 U/L) kèm tăng bilirubin, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. BS.CKI Đinh Tuấn Vinh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), chẩn đoán ông bị viêm gan cấp và suy gan cấp, biến chứng nhiễm trùng huyết, suy thận.

BS.CKI Hoàng Đình Thành, khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi, giải thích ông Huy uống đồng thời nhiều thuốc dẫn đến cộng hưởng độc tính trên gan. Các thuốc trị sán chó cùng với thuốc cảm cúm, kháng sinh hoặc paracetamol đều được chuyển hóa qua gan, có thể hình thành albendazole sulfoxide gây tổn thương gan nếu dùng liều cao hoặc kéo dài. Thuốc giảm đau khi dùng quá liều sẽ sinh ra chất độc NAPQI làm hoại tử tế bào gan nếu không được trung hòa kịp thời.

Bác sĩ Thành khám cho ông Huy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ thay huyết tương phối hợp dùng kháng sinh phổ rộng, thuốc bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu, nâng đỡ tổng trạng và kiểm soát huyết áp cho ông Huy. Trong ba ngày, người bệnh được thay huyết tương nhiều lần với tổng thể tích hơn 9 lít. Các chỉ số men gan và chức năng thận cải thiện dần sau ngày thứ 4, men gan giảm còn khoảng 200 U/L. Sau 10 ngày điều trị, các chức năng gan ổn định, người bệnh xuất viện.

Tăng men gan xảy ra do nhiều nguyên nhân như uống rượu bia, dùng thuốc giảm đau, một số kháng sinh hay thuốc điều trị ký sinh trùng. Người mắc bệnh viêm gan virus A, B, C, D, E, viêm gan tự miễn, gan nhiễm mỡ, bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng di truyền)... cũng có thể bị tăng men gan.

Bác sĩ Thành khuyên mọi người không nên tự ý mua và sử dụng thuốc không kê đơn, các sản phẩm "giải độc gan". Mỗi thuốc có cơ chế chuyển hóa khác nhau nên khi dùng chung có thể tương tác và làm tăng độc tính lên gan, thận hoặc tim mạch. Tuyệt đối không uống rượu bia trong thời gian dùng thuốc, vì cồn làm tăng độc tính của thuốc.

Những người phải dùng thuốc dài ngày hoặc mắc bệnh mạn tính nên kiểm tra chức năng gan định kỳ để bác sĩ có thể điều chỉnh liều, cách dùng thuốc phù hợp. Khi có dấu hiệu mệt mỏi, vàng da, nước tiểu sậm màu, người bệnh cần đi khám ngay để được kiểm tra chức năng gan, xử trí kịp thời.

Bảo Trâm - Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi