Mẹ uống collagen sau sinh có ảnh hưởng đến sữa không?

Tôi mới sinh được 2 tháng, da nhăn và thiếu sức sống. Tôi định uống collagen nhưng lo không biết có làm thay đổi mùi vị hay lượng sữa mẹ không? (Minh Trang, TP HCM)

Trả lời:

Collagen là loại protein cấu trúc quan trọng của da, xương, mô liên kết. Các sản phẩm collagen hiện nay thường ở dạng peptide thủy phân, khi uống sẽ được hệ tiêu hóa phân giải thành axit amin (glycine, proline, hydroxyproline...) rồi mới hấp thu vào máu. Những axit amin này tương tự axit amin từ thực phẩm giàu đạm (thịt, cá, trứng). Collagen không đi nguyên dạng vào sữa mẹ, cũng không làm thay đổi thành phần chính của sữa. Mùi vị sữa mẹ chủ yếu chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn, còn lượng sữa phụ thuộc vào tần suất cho bú, dinh dưỡng tổng thể, sự nghỉ ngơi của mẹ.

Nếu bạn muốn sử dụng collagen nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn, tránh hàng trôi nổi. Kiểm tra kỹ thành phần đi kèm như vitamin, khoáng chất để tránh quá liều so với nhu cầu của phụ nữ cho con bú. Người mẹ có tiền sử dị ứng hải sản cần thận trọng vì đa số collagen được chiết xuất từ cá biển. Mẹ nên ưu tiên chế độ ăn đa dạng, giàu đạm chất lượng cao (thịt, cá, trứng, sữa, đậu...), vitamin C, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể tự tổng hợp collagen tự nhiên.

Chuyên gia thường khuyến nghị sản phụ nên đợi ít nhất 6-8 tuần sau sinh, khi cơ thể đã hồi phục sơ bộ, nguồn sữa ổn định mới cân nhắc bổ sung thực phẩm chức năng như collagen. Trong giai đoạn đầu sau sinh, mẹ nên tập trung vào dinh dưỡng tự nhiên, phục hồi sức khỏe. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng bất kỳ thực phẩm chức năng nào trong thời kỳ cho con bú.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh