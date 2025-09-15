6 lợi ích khi trẻ bú sữa mẹ

Trẻ bú mẹ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, quá trình trao đổi chất tốt, giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Dinh dưỡng trong những năm đầu đời đặt nền móng cho sức khỏe của trẻ sau này. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể thúc đẩy bé phát triển thể chất, tinh thần tối ưu. Cho con bú cũng là cách kết nối tình cảm giữa hai mẹ con.

Cung cấp kháng thể

Sữa non còn gọi là sữa đầu, chứa rất nhiều tế bào miễn dịch, kháng thể, nhiều chất kháng khuẩn như lactoferrin, lysozyme, oligosaccharide, cytokine, chất chống oxy hóa, rất tốt cho bé.

Thúc đẩy vi khuẩn có lợi

Ngoài các dưỡng chất thiết yếu như carbohydrate, protein, chất béo, sữa mẹ chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, tế bào miễn dịch, enzyme, vi khuẩn có lợi và một nhóm prebiotic gọi là oligosaccharide sữa mẹ (HMO). HMO đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Tăng cường miễn dịch

Trẻ bú sữa mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, hô hấp, nhiễm trùng tai và nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Đặc tính miễn dịch của sữa mẹ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, phục hồi nhanh chóng nếu nhiễm trùng.

Hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh

Trẻ bú sữa mẹ có thể đề kháng tốt hơn, chống lại các vi sinh vật gây bệnh. Khi trẻ bú sữa mẹ, nguy cơ nhiễm trùng và nhiễm vi khuẩn lây truyền qua đường thực phẩm thấp. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh cũng đóng vai trò như hàng rào chống lại các vi sinh vật gây bệnh.

Trẻ bú mẹ có sức đề kháng tốt. Ảnh tạo bởi AI

Giảm đau tự nhiên

Mẹ cho con bú giải phóng endorphin ở trẻ sơ sinh, hoạt động như một chất giảm đau tự nhiên. Khi trẻ tiêm chủng hoặc cần làm xét nghiệm máu, bú sữa mẹ giúp bé bớt khó chịu và xoa dịu cơn đau.

Thúc đẩy giấc ngủ lành mạnh

Mẹ cho con bú có thể giúp bé thiết lập thói quen ngủ lành mạnh. Melatonin là hormone tự nhiên có tác dụng điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Nồng độ melatonin trong sữa mẹ tăng lên vào ban đêm, hỗ trợ trẻ có giấc ngủ ngon.

Không chỉ với trẻ, bà mẹ cho con bú thường xuyên cũng hỗ trợ phục hồi sau sinh, giảm nguy cơ ung thư buồng trứng, cải thiện sức khỏe tim mạch. Nuôi con bằng sữa mẹ kích thích giải phóng oxytocin, có tác dụng co bóp tử cung, bớt căng thẳng, là cách để gắn kết mẹ và con.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)