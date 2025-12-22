6 đồ uống giúp giảm mỡ nội tạng

Trà xanh giàu catechin và caffeine hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và giảm mỡ bụng. Các hợp chất này thúc đẩy chuyển hóa chất béo, giúp kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn và vận động phù hợp. Người trưởng thành có thể uống 1-4 tách mỗi ngày và nên tránh dùng vào buổi tối để hạn chế mất ngủ.
Trà xanh giàu catechin và caffeine hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và giảm mỡ bụng. Các hợp chất này thúc đẩy chuyển hóa chất béo, giúp kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn và vận động phù hợp. Người trưởng thành có thể uống 1-4 tách mỗi ngày và nên tránh dùng vào buổi tối để hạn chế mất ngủ.
Cà phê nguyên chất chứa caffeine giúp tăng tỉnh táo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó kiểm soát cân nặng. Đồ uống này cũng giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ cải thiện chuyển hóa mỡ, bao gồm mỡ nội tạng. Cafestol trong cà phê có thể tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo.
Cà phê nguyên chất chứa caffeine giúp tăng tỉnh táo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó kiểm soát cân nặng. Đồ uống này cũng giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ cải thiện chuyển hóa mỡ, bao gồm mỡ nội tạng. Cafestol trong cà phê có thể tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo.
Nước chanh hỗ trợ kiểm soát mỡ vòng eo nhờ thúc đẩy cơ thể trao đổi chất tốt hơn và tạo cảm giác no. Chanh chứa pectin - một loại chất xơ hòa tan có thể hạn chế cảm giác thèm ăn. Nếu nước chanh quá chua, bạn có thể pha thêm một ít mật ong. Nước chanh ấm nên dùng sau bữa sáng nhẹ để hỗ trợ tiêu hóa.
Nước chanh hỗ trợ kiểm soát mỡ vòng eo nhờ thúc đẩy cơ thể trao đổi chất tốt hơn và tạo cảm giác no. Chanh chứa pectin - một loại chất xơ hòa tan có thể hạn chế cảm giác thèm ăn. Nếu nước chanh quá chua, bạn có thể pha thêm một ít mật ong. Nước chanh ấm nên dùng sau bữa sáng nhẹ để hỗ trợ tiêu hóa.
Nước hạt thì là có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần cải thiện trao đổi chất và giảm cảm giác đầy bụng, từ đó có lợi cho người đang kiểm soát cân nặng. Để sử dụng, có thể cho một lượng nhỏ hạt thì là khô vào cốc nước sôi hoặc đun nhẹ trong khoảng hai phút rồi uống.
Nước hạt thì là có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần cải thiện trao đổi chất và giảm cảm giác đầy bụng, từ đó có lợi cho người đang kiểm soát cân nặng. Để sử dụng, có thể cho một lượng nhỏ hạt thì là khô vào cốc nước sôi hoặc đun nhẹ trong khoảng hai phút rồi uống.
Sinh tố cà chua ít calo, chứa lượng đường tự nhiên thấp và có chỉ số đường huyết thấp. Nhờ bổ sung nước và chất xơ, uống loại sinh tố này có tác dụng kiểm soát cơn đói và hạn chế ăn quá nhiều. Các chất chống oxy hóa trong cà chua cũng cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.
Sinh tố cà chua ít calo, chứa lượng đường tự nhiên thấp và có chỉ số đường huyết thấp. Nhờ bổ sung nước và chất xơ, uống loại sinh tố này có tác dụng kiểm soát cơn đói và hạn chế ăn quá nhiều. Các chất chống oxy hóa trong cà chua cũng cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.
Trà quế có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Đồ uống này góp phần kiểm soát cân nặng khi dùng điều độ. Người giảm cân có thể pha một lượng nhỏ bột quế với nước sôi để uống, nên dùng vào ban ngày hoặc buổi chiều, không nên quá muộn vì gây khó ngủ.
Trà quế có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Đồ uống này góp phần kiểm soát cân nặng khi dùng điều độ. Người giảm cân có thể pha một lượng nhỏ bột quế với nước sôi để uống, nên dùng vào ban ngày hoặc buổi chiều, không nên quá muộn vì gây khó ngủ.
Anh Chi (Theo ETimes, Healthline, WebMD)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi, AI