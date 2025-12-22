6 đồ uống giúp giảm mỡ nội tạng

Nước hạt thì là có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần cải thiện trao đổi chất và giảm cảm giác đầy bụng, từ đó có lợi cho người đang kiểm soát cân nặng. Để sử dụng, có thể cho một lượng nhỏ hạt thì là khô vào cốc nước sôi hoặc đun nhẹ trong khoảng hai phút rồi uống.