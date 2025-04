Mắc lao toàn thể gây suy yếu nhiều tạng cơ thể

Hà NộiÔng Việt, 67 tuổi, nhiễm lao ngoài phổi làm suy yếu nhiều tạng trong cơ thể, tắc ruột khiến bụng chướng to như mang thai 7 tháng.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác định ông Việt mắc lao toàn thể, tức vi khuẩn lao xâm nhập và gây bệnh đồng thời tại nhiều bộ phận trong cơ thể. Triệu chứng của bệnh là sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, sụt cân, ho.

Ông Việt mắc nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, viêm gan virus C, suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận lọc máu chu kỳ. Kết quả nuôi cấy nước tiểu bệnh nhân ghi nhận vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh. Bác sĩ áp dụng phác đồ điều trị thuốc kháng lao, kháng sinh đặc hiệu với vi khuẩn kháng thuốc, kết hợp chạy thận cách ngày.

Người bệnh hết sốt sau một tuần điều trị tích cực, nhưng xuất hiện tình trạng áp xe cơ thắt lưng. ThS.BS Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bệnh nhân đái tháo đường nhiều năm, suy thận mạn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, lại hạn chế di chuyển, ít thay đổi tư thế nên bị tổn thương ngoài da vùng thắt lưng. Bác sĩ chọc hút, dẫn lưu ổ áp xe, điều trị ổn định tình trạng viêm cho người bệnh.

Sau đó, ông Việt bị táo bón, chướng bụng, đầy hơi. Bác sĩ Ngân chẩn đoán nguyên nhân do vi khuẩn lao xâm nhập đường tiêu hóa gây xơ hẹp ruột, khiến quá trình đẩy thức ăn và chất thải di chuyển dọc theo đường tiêu hóa bị ảnh hưởng. Bệnh nhân được can thiệp thụt tháo song tình trạng không cải thiện, bụng to như người mang thai 6-7 tháng.

Ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân tắc ruột kèm viêm phúc mạc nghiêm trọng, không thể sử dụng thuốc uống điều trị lao. Ông Việt được mổ cấp cứu để điều trị tắc ruột.

Phim chụp CT ghi nhận bệnh nhân tắc ruột nghiêm trọng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKII Lê Văn Lượng, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, phẫu thuật loại bỏ toàn bộ ổ hạch lớn và đoạn ruột đã hoại tử trong khoảng 3 giờ. Sau mổ, ông Việt được cho ăn qua đường tĩnh mạch, bù đủ albumin (thuốc giúp giữ nước trong mạch máu, ngăn phù nề, hỗ trợ phục hồi tổn thương mô), cân bằng nước điện giải, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Người bệnh dùng được các thuốc lao đường uống, không có biến chứng, được kết hợp điều trị phục hồi chức năng, có chế độ dinh dưỡng riêng đảm bảo đầy đủ vi chất.

Ông Việt xuất viện sau gần hai tháng, tiếp tục điều trị lao tại nhà. Tái khám sau một tuần, kết quả xét nghiệm của ông tốt, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Ngân kiểm tra tình hình sức khỏe của ông Việt (bên phải) khi tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh lao, nhất là lao ngoài phổi hoặc giai đoạn sớm, thường có biểu hiện không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác, khiến khó phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Trong đó, lao toàn thể là thể bệnh ít gặp nhưng nguy hiểm, có thể gây suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết... theo bác sĩ Ngân. Bệnh có thể điều trị được bằng phác đồ thuốc kháng lao kéo dài (khoảng 6-12 tháng), nhưng cần theo dõi sát sao vì bệnh thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch như nhiễm HIV, người dùng thuốc ức chế miễn dịch, người cao tuổi, đái tháo đường không kiểm soát. Bệnh tiến triển nhanh và phức tạp, tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong.

Người bệnh cần đi khám ngay nếu có triệu chứng bất thường kéo dài trên hai tuần như ho dai dẳng (có hoặc không có đờm hoặc máu), sốt hoặc sốt cao về chiều, đổ mồ hôi đêm nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân (giảm dưới 10% cân nặng trong một tháng), mệt mỏi thường xuyên, sưng hạch cổ hoặc nách không đau, lâu lành.

Khuê Lâm

* Tên nhân vật đã được thay đổi