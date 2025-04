Biến chứng tràn khí màng phổi

Tràn khí màng phổi có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, suy tim, tai biến mạch máu não.

Tràn khí màng phổi là tình trạng không khí tích tụ giữa phổi và thành ngực, làm xẹp một phần hoặc toàn bộ phổi dẫn tới nguy cơ suy hô hấp, tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Theo thạc sĩ, bác sĩ Phùng Thị Thơm, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tràn khí màng phổi có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm.

Phù phổi do giãn nở: Đây là biến chứng ít gặp, có thể xảy ra khi phổi bị xẹp trên 72 giờ do tràn khí màng phổi sau đó giãn nở quá nhanh. Dấu hiệu của phù phổi do tràn khí màng phổi gây ra thường là cảm giác khó thở tăng nhanh khiến bệnh nhân khó thở, ho nhiều, có thể ho ra dịch màu hồng do lẫn máu.

Tổn thương hoặc nhiễm trùng do điều trị: Trong quá trình điều trị hoặc sau điều trị có thể xảy ra tình trạng viêm nhiễm hoặc tổn thương mô phổi. Nguyên nhân là do các can thiệp điều trị như chọc hút khí, đặt sonde dẫn lưu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại khoa Hô hấp. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy hô hấp: Tràn khí màng phổi khiến phổi của người bệnh bị xẹp dẫn đến khả năng hấp thụ oxy kém. Khi đó, mức độ oxy trong máu giảm mạnh gây rối loạn nhịp tim và rối loạn tri giác. Nếu bệnh không được phát hiện, can thiệp kịp thời nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp, có thể gây tử vong.

Suy tim: Khi lượng khí trong khoang màng phổi tăng quá mức có thể tạo áp lực lên tim, làm giảm khả năng giãn nở và co bóp của tim, dẫn đến hạ huyết áp, suy tuần hoàn. Nếu không được xử lý kịp thời, suy tim có thể tiến triển nặng hơn, gây sốc tim và đe dọa tính mạng.

Tràn khí dưới da: Khí trong khoang màng phổi có thể rò vào các lớp mô dưới da. Khi áp suất có sự chênh lệch lớn, lượng khí dưới da có xu hướng lan rộng, từ đó dẫn đến nguy cơ suy hô hấp hoặc vấn đề về tim mạch.

Tràn khí trung thất (khoang nằm trong lồng ngực, ở giữa hai phổi) gây ép tim cấp: Một trong số các biến chứng của tràn khí màng phổi nguy hiểm nhất có thể là tràn khí trung thất. Đây là tình trạng khí tràn vào trung thất, gây chèn ép trực tiếp các dây thần kinh, tĩnh mạch, động mạch quanh tim, đặc biệt là động mạch chủ, động mạch phổi. Tình trạng này có thể dẫn đến suy hô hấp, suy tim nghiêm trọng.

Tắc mạch khí: Tình trạng này xảy ra khi bong bóng khí hình thành trong lòng mạch máu làm tắc nghẽn tĩnh mạch hoặc động mạch, dẫn đến đột quỵ, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tai biến mạch máu não: Tràn khí màng phổi có thể gây tai biến mạch máu não (đột quỵ) gián tiếp do suy hô hấp, suy tim, thiếu máu cục bộ.

Bác sĩ Thơm cho biết biến chứng của tràn khí màng phổi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Bệnh thường khởi phát với triệu chứng như đau ngực đột ngột, khó thở, ho khan, dễ nhầm lẫn với bệnh lý hô hấp khác. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần nhanh chóng đi khám để bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh như nam giới, người hút thuốc lâu năm, người phải thở máy hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh phổi cần thường xuyên khám định kỳ để phòng bệnh.

Minh Đức