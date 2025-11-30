Lý do trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần có thể do tiếp xúc với nhiều chủng virus khác nhau, vệ sinh kém, hệ miễn dịch còn yếu.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, dễ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng, bọng nước hoặc phân của người bệnh. Bệnh thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi.

Theo ThS. BS Nguyễn Thị Dinh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, biểu hiện đặc trưng của bệnh là các nốt hồng ban hoặc mụn phỏng nước trên tay, chân, gối, mông. Bệnh có thể gây ra các biến chứng ít gặp nhưng nguy hiểm như viêm màng não, viêm não, liệt mềm cấp tính hoặc viêm cơ tim do virus. Hầu hết các trường hợp diễn tiến nhẹ, tự khỏi sau 7-10 ngày. Dưới đây là những lý do khiến trẻ dễ mắc tay chân miệng nhiều lần.

Nhiều chủng virus gây bệnh

Bệnh tay chân miệng do nhiều chủng enterovirus gây ra, phổ biến nhất là EV-A71, CV-A16 và CV-A6. Khi trẻ mắc bệnh, cơ thể chỉ tạo được miễn dịch với đúng chủng đã nhiễm, không bảo vệ được trước các chủng khác.

Bác sĩ Dinh khuyến cáo phụ huynh cần giữ vệ sinh tay cho trẻ, khử khuẩn đồ chơi, vật dụng hằng ngày. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, li bì hoặc kích thích, nôn nhiều, giật mình chới với, run tay chân, thở nhanh, tím tái, phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế kịp thời.

Bác sĩ khám cho bé mắc bệnh tay chân miệng trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện

Ở trẻ nhỏ, tỷ lệ tái nhiễm cao hơn do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và ít tiếp xúc với các chủng virus. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như trẻ suy dinh dưỡng (thiếu vitamin A, C, thiếu kẽm, sắt), mắc bệnh mạn tính hoặc dị tật bẩm sinh (bệnh tim bẩm sinh, hen suyễn, suy giảm miễn dịch bẩm sinh...) cũng làm hệ miễn dịch suy yếu.

Để giảm nguy cơ tái phát bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần chú trọng tăng cường sức đề kháng cho trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng cân đối, bổ sung đủ vitamin A, C, D, kẽm, sắt... Trẻ cần được ngủ đủ giấc, vận động phù hợp để hệ miễn dịch hoạt động ổn định.

Môi trường sinh hoạt đông đúc, vệ sinh kém

Virus có thể tồn tại trên tay nắm cửa, bàn ghế, đồ chơi, rồi xâm nhập vào cơ thể khi trẻ chạm vào và đưa tay lên miệng. Khoảng thời gian trung bình giữa hai lần mắc bệnh là khoảng 12 tháng, tuy nhiên trẻ có thể tái nhiễm sớm hơn trong môi trường đông người. Vệ sinh kém là yếu tố tạo điều kiện cho virus xâm nhập trở lại. Trẻ có thói quen ngậm tay, ngậm đồ vật càng làm tăng nguy cơ tái nhiễm.

Bác sĩ Dinh cho hay trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần trong những năm đầu đời. Hiện vaccine phòng tay chân miệng đã có ở một số quốc gia có thể phòng ngừa bệnh do virus EV-A71 gây ra nhưng không bảo vệ do các chủng virus khác. Biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất vẫn là giữ vệ sinh, tránh tiếp xúc với người bệnh và duy trì sức khỏe tốt cho trẻ.

Hằng Trần