6 sai lầm về dinh dưỡng cho trẻ cần tránh

Cho trẻ uống nước ép thay vì ăn trái cây nguyên quả, cắt bỏ hoàn toàn chất béo, ăn vặt thoải mái là những sai lầm mà cha mẹ nên tránh khi nuôi dưỡng trẻ.

Thưởng cho trẻ bằng đồ ăn ngọt

Thưởng chocolate hoặc đồ ăn vặt khi trẻ cư xử tốt có thể vô tình tạo sự phụ thuộc cảm xúc vào thức ăn. Điều này có thể khiến trẻ bắt đầu liên tưởng niềm vui liên quan đến món ăn có đường. Trẻ dễ giảm hứng thú với bữa ăn lành mạnh. Thay vì thưởng bằng đồ ăn, cha mẹ lựa chọn phần quà mang tính trải nghiệm như chuyến đi chơi, thời gian chơi giúp cả gia đình xây dựng mối quan hệ tích cực.

Chuẩn bị bữa ăn riêng

Một số cha mẹ nấu món riêng cho con vì nghĩ bé không thể ăn các món cùng cả nhà, song đôi khi có thể cản trở trẻ thử những món ăn mới, kén ăn. Bữa ăn chung thúc đẩy trẻ ăn đa dạng thực phẩm và đủ chất.

Cắt bỏ hoàn toàn chất béo

Chất béo lành lạnh rất cần thiết cho sự phát triển não bộ, năng lượng, cân bằng hormone của trẻ. Phụ huynh chỉ nên hạn chế chất béo chiên, chế biến sẵn. Trẻ nên ăn đủ chất béo từ các loại hạt, cá, quả bơ, dầu ô liu...

Ăn vặt không giới hạn

Ăn vặt thường xuyên với bánh quy, khoai tây chiên, đồ uống có đường khiến trẻ no lâu, giảm cảm giác thèm ăn giữa các bữa ăn. Thói quen này ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ngăn cơ thể hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Thiết lập thời gian ăn vặt cố định với lựa chọn lành mạnh như trái cây, ngô luộc giúp kiểm soát cơn đói, tăng hứng thú trong bữa ăn chính. Nhờ đó, phụ huynh dễ dàng kiểm soát lượng năng lượng cho con, giúp bé vui vẻ khi đến bữa.

Uống nước ép thay vì ăn trái cây nguyên quả

Đôi khi cha mẹ thay thế trái cây bằng nước ép trái cây vì nghĩ rằng chúng đều tốt cho sức khỏe. Song thực tế nước ép lại thiếu chất xơ, thường chứa nhiều đường, làm tăng nhanh lượng đường trong máu, ít chất dinh dưỡng. Trái cây nguyên quả hỗ trợ tiêu hóa, ngăn táo bón, giúp trẻ no lâu. Khuyến khích bé ăn trái cây thay vì uống cũng có lợi cho răng miệng, duy trì năng lượng lâu dài.

Tránh thực phẩm giàu sắt vì lo ngại về mùi vị

Nhiều trẻ bị thiếu sắt vì cha mẹ nghĩ rằng con không thích ăn thực phẩm như rau lá xanh, đậu lăng, trái cây khô. Thay vì tránh hoàn toàn, cha mẹ có thể chế biến thực phẩm giàu sắt dưới nhiều hình thức như sinh tố, bánh. Sắt hỗ trợ cơ thể phát triển khỏe mạnh, ngăn mệt mỏi, suy giảm miễn dịch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)