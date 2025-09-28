Lý do gây đầy bụng sau ăn

Thói quen ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều rau một lúc có thể dẫn đến đầy hơi, tuy nhiên triệu chứng này còn là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm.

Đầy hơi hoặc chướng bụng thường xảy ra sau khi ăn do nhiều lý do. Tình trạng này không đáng lo ngại, trừ khi kèm theo đau đớn, sốt hoặc các triệu chứng nghiêm trọng khác.

Ăn thực phẩm gây đầy hơi

Bông cải xanh, bắp cải giàu chất xơ, bổ dưỡng nhưng thường dẫn đến đầy hơi. Chất xơ là phần mà cơ thể không tiêu hóa được của carbohydrate, có thể hút nước và gây đầy hơi khi vào ruột già. Các loại đậu, lúa mì, nước uống có gas, thuộc một nhóm carbs được gọi là FODMAPs. Ăn chúng quá nhiều dễ chướng bụng, đầy hơi, chuột rút và tiêu chảy. Khi ăn thực phẩm giàu chất xơ, hãy uống đủ nước để chất xơ di chuyển qua đường tiêu hóa và tăng cường nhu động ruột.

Thực phẩm giàu chất béo được tiêu hóa chậm, ở lại trong ruột lâu hơn và làm tăng cảm giác no, song dễ giữ khí. Hạn chế thực phẩm chứa nhiều natri cũng là cách ngăn đầy hơi sau ăn. Bởi natri có đặc điểm giữ nước, không có lợi cho sức khỏe.

Thói quen ăn uống

Cách ăn uống như ăn uống không điều độ, ăn quá nhanh và nhiều chất xơ mà không uống đủ nước đều góp phần gây đầy hơi. Ăn nhiều món gây căng bụng, trong khi ăn nhanh có thể khiến bạn nuốt nhiều không khí. Để giảm tình trạng này, hãy chia nhỏ các bữa, giữ nhịp ăn đều đặn, tập trung khi ăn để tiêu hóa tốt hơn.

Dị ứng thực phẩm

Phản ứng của mỗi người với thực phẩm khác nhau. Người bị dị ứng hoặc không dung nạp thực phẩm, cơ thể không thể tiêu hóa thức ăn đúng cách có nguy cơ cao đầy hơi, chướng bụng sau ăn. Nên ghi lại nhật ký ăn uống mỗi ngày, từ đó xác định các món gây dị ứng và loại bỏ để tránh khó chịu sau khi dùng bữa.

Liên quan đến hormone

Hội chứng tiền kinh nguyệt xuất hiện khoảng một tuần trước kỳ kinh có một số triệu chứng như đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy, chướng bụng. Tình trạng này xảy ra do thay đổi nồng độ hormone estrogen và progesterone, tích nước và đầy hơi. Sự thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh cũng có thể là nguyên nhân.

Viêm đường tiêu hóa mạn tính

Táo bón mạn tính, hội chứng ruột kích thích (IBS), sự phát triển quá mức của vi khuẩn đường ruột non (SIBO), bệnh celiac, gây rối loạn tiêu hóa và quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng cũng khiến bụng khó chịu sau ăn.

Hạt thì là, gừng, kiwi giúp giảm đầy hơi nhờ chứa enzyme và hợp chất chống viêm đặc hiệu, hỗ trợ thư giãn ruột, chống viêm. Đi bộ nhẹ nhàng sau khi kết thúc bữa ăn 30 phút hoặc tập yoga với các tư thế tập trung vào bụng và giữ thẳng người. Massage bụng cũng hỗ trợ làm dịu tình trạng này, nên nhẹ nhàng ấn bụng theo chuyển động tròn để thư giãn các cơ, giải phóng khí dư thừa.

Anh Chi (Theo Very Well Health)