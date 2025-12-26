Lưu ý khi người tiểu đường ăn trái cây

Trái cây giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng một số loại có chỉ số đường huyết cao, lượng carbohydrate lớn, có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Trái cây mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, kể cả với người mắc tiểu đường. Tuy nhiên, chọn loại nhiều đường, chỉ số đường huyết (GI) cao hay ăn quá nhiều có thể gây rủi ro.

Lợi ích

Chất xơ có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Enzyme tiêu hóa không thể phân giải hoàn toàn chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Chất xơ cũng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu và tăng cảm giác no, từ đó kiểm soát thèm ăn.

Mận có chỉ số đường huyết thấp. Ảnh: Anh Chi

Vitamin và khoáng chất như kali trong chuối, cam quýt, dưa, mơ giúp giảm huyết áp. Trong khi đó, vitamin C và axit folic trong trái cây họ cam quýt thúc đẩy lành vết thương, tăng cường chức năng não và hỗ trợ hệ miễn dịch cho người tiểu đường.

Các chất chống oxy hóa như anthocyanin trong các loại quả mọng, anh đào, nho đỏ góp phần ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm chậm sự tiến triển của một số bệnh mạn tính. Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác bao gồm đào, sung, lê, ổi, cam, mơ, xoài, dưa lưới và đu đủ, có tác dụng giảm viêm, ngăn biến chứng tiểu đường.

Rủi ro

Ăn quá nhiều trái cây cùng một lúc và không bổ sung cân đối các chất dinh dưỡng từ thịt, cá, rau xanh ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu.

Fructose. Trái cây chứa đường tự nhiên fructose, được chuyển hóa thành glucose cung cấp năng lượng. Ăn quá nhiều fructose có thể gây tác dụng tương tự ăn nhiều đường tinh luyện, ảnh hưởng đến đường huyết và cân nặng.

Tương tác thuốc có thể xảy ra khi người bệnh tiểu đường đang dùng thuốc và sử dụng nhiều loại trái cây như bưởi, cam. Người đang sử dụng thuốc tiểu đường, thuốc huyết áp nếu ăn nhiều bưởi có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, ảnh hưởng không tốt đến lượng đường trong máu.

Tăng nhanh đường. Người tiểu đường nên ăn trái cây nguyên quả thay vì trái cây khô, mứt hoặc nước ép. Bởi trái cây sấy khô chứa hàm lượng carbs cao hơn trái cây tươi. Chúng cũng có thể chứa đường bổ sung, hàm lượng chất xơ thấp hơn, dễ làm tăng đường huyết.

Nước ép trái cây cũng có rủi ro tương tự, ngay cả khi không thêm đường, vì phần bã giàu chất xơ bị loại bỏ, làm hàm lượng fructose trong nước ép cao hơn.

Để tận dụng lợi ích từ trái cây, người tiểu đường nên ăn một phần nhỏ trong mỗi bữa, không vượt quá 300 g mỗi ngày để kiểm soát lượng carbohydrate. Chọn trái cây GI thấp, giàu chất xơ như táo, lê, ổi, mận, dâu tây, nho, việt quất, đào. Kết hợp trái cây với protein giúp làm chậm tăng đường huyết, ví dụ ăn táo thái lát với bơ hạnh nhân hoặc thêm quả mọng vào sữa chua không đường.

Anh Chi (Theo Very Well Health)