6 lỗi thường gặp khi nấu ăn dễ làm tăng đường huyết

Một số thói quen nấu ăn như dùng nhiều dầu, chiên rán và nêm quá nhiều đường, muối có thể làm tăng đường huyết.

Sử dụng quá nhiều dầu, bơ không tốt cho sức khỏe. Các chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu hạt cải có lợi cho người tiểu đường khi dùng ở mức vừa phải. Song dùng quá nhiều khi xào nấu hoặc trộn salad, chúng có thể làm tăng lượng calo, ảnh hưởng đến đường huyết và lâu dài làm tăng cholesterol xấu (LDL). Người tiểu đường nên hạn chế bơ và mỡ động vật do chứa nhiều chất béo bão hòa. Thay vì đổ trực tiếp từ chai, nên dùng thìa hoặc chai xịt để kiểm soát lượng dầu khi nấu ăn.

Chiên rán ở nhiệt độ quá cao (trên 180 độ C) dễ tạo ra các chất có hại. Nhiệt độ chiên phù hợp cho sức khỏe nên ở mức 120-180 độ C. Dù hấp dẫn nhưng các món chiên giòn chứa nhiều chất béo nên người bệnh tiểu đường cần hạn chế vì có thể ảnh hưởng đến mỡ máu và đường huyết. Ưu tiên dùng nồi chiên không dầu và giữ nhiệt độ dưới 180 độ C để chế biến an toàn hơn.

Chiên thức ăn ở nhiệt độ cao dễ sinh độc tố. Ảnh được tạo bởi AI

Thiếu chất xơ trong bữa ăn có thể làm tăng đường huyết. Chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường, tạo cảm giác no và giảm LDL, từ đó hạn chế biến chứng tim mạch ở người tiểu đường. Khi nấu ăn, nên dành khoảng một nửa khẩu phần cho thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, đậu, rau xanh.

Sử dụng quá nhiều muối và đường khi nấu ăn có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất. Lượng muối cao liên quan đến tăng huyết áp, làm nặng thêm các bệnh tim mạch, tiểu đường và nguy cơ đột quỵ. Tương tự, cho nhiều đường trong quá trình chế biến khiến đường huyết dễ tăng cao.

Dùng nhiều loại nước sốt và gia vị chế biến sẵn cũng tiềm ẩn nguy cơ tăng đường huyết. Những sản phẩm này thường chứa nhiều natri, đường bổ sung và chất béo không lành mạnh. Thay vào đó, nên ưu tiên gia vị tự nhiên như quế, thảo mộc, nước cốt chanh, giấm để tăng hương vị món ăn mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Hâm nóng thức ăn nhiều lần, nhất là các món nhiều dầu mỡ, có thể làm tăng chất béo bị oxy hóa, gây hại cho sức khỏe. Khi thức ăn nguội, chất béo dễ đông lại, tái sử dụng nhiều lần cùng một loại dầu còn làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Anh Chi (Theo Healthshots)