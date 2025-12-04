Vết loét nhỏ gây hoại tử ngón chân do biến chứng tiểu đường

TP HCMBà Tính, 68 tuổi, bệnh tiểu đường 16 năm, gần đây bỏ thuốc điều trị, ăn uống không kiêng cữ khiến vết loét ở chân gây hoại tử phải cắt bỏ ba ngón.

Bà Tính đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng hoại tử bàn chân phải, các ngón chân tím sậm dần chuyển sang màu đen, nhiễm trùng lan lên cổ chân, sốt cao, chỉ số đường huyết gấp 4 lần bình thường.

10 ngày trước khi nhập viện, ngón chân bà bị xước, sau đó sưng đỏ, mưng mủ, đau nhức. Con gái bà Tính cho biết bà có tiền sử mắc tiểu đường 16 năm song hay bỏ thuốc, không tuân thủ chế độ ăn dành riêng cho người bệnh. Gia đình không dám ý kiến vì mỗi lần nhắc nhở bà hay cáu gắt, không nói chuyện với ai.

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, Trưởng Đơn vị Bàn chân - Đái tháo đường, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết bà Tính không tuân thủ điều trị nên không kiểm soát được đường huyết. Vết loét bàn chân tiến triển nặng, ba ngón chân bị hoại tử không giữ được buộc phải tháo khớp. Khi khám chuyên sâu tâm lý, bác sĩ chẩn đoán bà bị trầm cảm.

Bác sĩ kê thuốc cho bà điều trị ổn định đường huyết, huyết áp kết hợp thuốc trầm cảm, hướng dẫn con gái cách chăm sóc tinh thần cho bà.

Bác sĩ đang chăm sóc móng chân cho bệnh nhân bị biến chứng tiểu đường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hà, người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường có cảm giác lo âu, căng thẳng, mệt mỏi, tạo thành vòng luẩn quẩn tiểu đường - trầm cảm. Căng thẳng hoặc trầm cảm khiến người bệnh khó tuân thủ điều trị, dễ bỏ thuốc, ăn uống thất thường và ít kiểm tra đường huyết hơn. Từ đó, người bệnh có nguy cơ biến chứng mạch máu, tim mạch và thần kinh.

Sức khỏe tinh thần là phần không thể thiếu trong quản lý bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, triệu chứng trầm cảm giai đoạn đầu thường mơ hồ như mệt mỏi, sụt hoặc tăng cân, rối loạn giấc ngủ... khiến người bệnh bỏ qua, dẫn đến các biến chứng không mong muốn.

Bạch Dương

* Tên người bệnh đã thay đổi