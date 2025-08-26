Lưu ý khi cai thuốc lá

Cơ thể mệt mỏi, cáu kỉnh, mất ngủ trong tuần đầu tiên cai thuốc lá, sau đó các triệu chứng này sẽ giảm dần trong các tháng tiếp theo.

Hội chứng cai nicotine

Hội chứng cai nicotine là những triệu chứng về thể chất, cảm xúc bình thường xảy ra khi một người đột ngột bỏ hút thuốc hoặc giảm đáng kể lượng nicotine nạp vào. Hội chứng này thường xảy ra trong vài tuần. Cơ thể học cách phản ứng với sự thiếu hụt một lượng nicotine nhất định mỗi ngày, phản ứng với các triệu chứng khó chịu cho đến khi bộ não thích nghi trở lại.

Cáu kỉnh, mệt mỏi là triệu chứng bình thường

Dưới đây là những triệu chứng có thể xảy ra trong một giờ, nhiều tuần sau khi cai hút thuốc.

Thèm hút thuốc: Cảm giác này có thể đặc biệt mạnh mẽ vào các thời điểm trong ngày mà bạn thường hút thuốc.

Đói tăng lên: Nicotine có thể ức chế sự thèm ăn, hút thuốc cũng ảnh hưởng đến vị giác và khứu giác. Bạn thường cảm thấy thèm ăn trở lại sau khi bỏ thuốc lá.

Ngứa ran ở tay và chân: Nicotine có thể ảnh hưởng đến các mạch máu trên khắp cơ thể, vì vậy người cai hút thuốc có cảm giác ngứa ran khi tuần hoàn máu bắt đầu cải thiện.

Khó ngủ: Các triệu chứng cai thuốc lá gây khó ngủ hơn, đặc biệt là vào đêm đầu tiên hoặc hai đêm sau khi bỏ thói quen này.

Lo lắng và bồn chồn: Cảm giác lo lắng, thậm chí hoảng loạn khi không có tác dụng xoa dịu của nicotine.

Cáu gắt: Sự thay đổi tâm trạng dao động từ cảm giác cáu kỉnh hoặc thất vọng đến tức giận. Trong quá trình cai nghiện nicotine, người cai thuốc lá nên cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không cáu gắt với người khác.

Tâm trạng chán nản: Mọi người thường buồn bã, chán nản trong quá trình cai nghiện nicotine.

Đau họng và ho: Khi phổi bắt đầu chữa lành, người cai thuốc lá sẽ thấy bản thân ho nhiều để đẩy các hợp chất có hại ra khỏi cơ thể.

Khó tập trung: Giống như hầu hết các chất kích thích, trong thời gian ngắn, nicotine hỗ trợ tăng khả năng tập trung. Ngược lại, người cai nicotine có thể thấy khó tập trung.

Cơn thèm hút thuốc có thể kiểm soát

Tập thể dục, hòa mình vào thiên nhiên dưới ánh nắng mặt trời sản sinh vitamin D, kết hợp ăn uống lành mạnh giàu chất béo omega-3, chất xơ hòa tan có thể cải thiện tâm trạng. Những thói quen này giúp quá trình cai bỏ thuốc lá dễ chịu.

Người mới cai thuốc lá cũng nên tìm những cách giải trí mới như chạy bộ, đá cầu, nghe nhạc yêu thích, kết nối bạn bè, massage để tinh thần thư giãn. Chia sẻ với bạn bè, gia đình, những người thân thiết khác rằng bạn đang cố gắng cai hút thuốc.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Mind)