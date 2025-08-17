5 dưỡng chất tốt cho hô hấp khi không khí ô nhiễm

Chế độ ăn uống cân bằng với chất chống oxy hóa, vitamin, axit béo omega-3 có thể giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp do ô nhiễm không khí.

Không khí độc hại có thể gây hại cho phổi, não, tim và sức khỏe tổng thể. Chế độ ăn uống phù hợp, đầy đủ chất chống oxy hóa, vitamin, axit béo omega-3 góp phần tăng cường sức khỏe hô hấp trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Vitamin A

Vitamin A có thể ngăn ngừa nhiễm trùng phổi, cải thiện quá trình phục hồi mô phổi. Để chống lại tác động của ô nhiễm, mỗi người nên bổ sung vitamin A vào chế độ ăn uống, chủ yếu có trong các nguồn thực phẩm từ động vật như sữa, gan. Các loại trái cây màu cam, vàng như cà rốt, xoài và bí ngô cũng cung cấp vitamin này.

Vitamin C

Người thiếu hụt vitamin C có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao. Do đó, để phòng bệnh, mỗi người nên đưa các loại thực phẩm giàu vitamin này vào chế độ ăn uống như trái cây họ cam quýt. Duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng quan trọng trong việc kiểm soát hen suyễn và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Vitamin D

Vitamin D tham gia vào quá trình chuyển hóa canxi, phốt pho. Duy trì nồng độ vitamin D bình thường hỗ trợ kiểm soát hen suyễn tốt hơn. Mỗi người nên phơi nắng 5-30 phút mỗi ngày để cơ thể tổng hợp vitamin D. Cá ngừ, cá mòi, cá thu, trứng, sữa, nấm có nhiều vitamin D.

Curcumin

Curcumin là chất hóa học thực vật trong nghệ có đặc tính chống viêm, giảm hình thành khối u, kháng nấm, chống oxy hóa mạnh mẽ. Căng thẳng oxy hóa xảy ra do mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa, dẫn đến tổn thương mô, viêm nhiễm, phản ứng miễn dịch bất thường. Chế độ ăn uống kém làm tăng nguy cơ căng thẳng oxy hóa, nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Sử dụng curcumin cùng với hạt tiêu đen để tăng cường lợi ích của hai thực phẩm cho sức khỏe hệ hô hấp.

Omega-3

Bổ sung omega-3 vào chế độ ăn uống có thể bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe hệ hô hấp trước ô nhiễm không khí. Chế độ ăn Địa Trung Hải có nhiều thực phẩm chứa chất béo lành mạnh này. Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, đa dạng trái cây, rau củ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh đem đến nhiều lợi ích.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)