5 chất dinh dưỡng trẻ đang lớn cần mỗi ngày

Trẻ cần ăn đủ chất béo lành mạnh, protein, carbohydrate, canxi để phát triển thể chất và trí não.

Không giống như người lớn, trẻ em cần lượng dưỡng chất khác nhau ở từng độ tuổi. Chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp trẻ duy trì năng lượng, xương chắc khỏe, tốt cho não và tăng cường hệ miễn dịch.

Protein

Protein sản sinh ra các enzyme tạo ra nhiều phản ứng hóa học, hỗ trợ quá trình oxy hóa. Đây là chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu, cung cấp cả axit amin cần thiết để duy trì các chức năng và hoạt động của cơ thể. Các loại thực phẩm như phô mai tươi, đậu nành, thịt cá, sữa giàu protein.

Trẻ thiếu protein sẽ bị chậm phát triển thể chất, gặp vấn đề về cơ bắp, suy giảm miễn dịch, da, tóc, móng kém khỏe mạnh, ảnh hưởng đến cả tâm trạng. Tình trạng này cản trở sự tăng trưởng và phát triển của cơ, xương và các tế bào quan trọng.

Carbohydrate

Đường, tinh bột và chất xơ là ba loại carbohydrate. Trẻ em cần carbohydrate để tạo năng lượng. Bánh mì nguyên cám, chất xơ trong rau củ và trái cây là những nguồn carbohydrate phức hợp tốt. Chúng giúp giải phóng năng lượng từ từ, duy trì hoạt động tối ưu của não.

Chất béo lành mạnh

Chất béo được cơ thể sử dụng làm nhiên liệu, giúp hấp thụ vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn, quan trọng cho sự phát triển não bộ, thần kinh, mắt ở trẻ. Khi trẻ thiếu chất béo, cơ thể không hấp thụ đủ các vitamin, dẫn đến bệnh về mắt, xương, da, vết thương chậm lành.

Sắt

Sắt cần thiết cho sự hình thành máu, vận chuyển oxy đến các tế bào khắp cơ thể. Sắt cũng rất quan trọng cho sự tăng trưởng, chức năng miễn dịch và quá trình lành vết thương. Thiếu sắt có thể dẫn đến chậm phát triển nhận thức, vận động. Nhu cầu sắt hàng ngày ở trẻ nhỏ cao hơn người trưởng thành, từ 7 đến 15 mg mỗi ngày, tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi.

Canxi

Canxi có vai trò quan trọng trong sự phát triển, củng cố xương. Canxi cũng chịu trách nhiệm cho hoạt động của cơ, truyền tín hiệu nội bào, dẫn truyền thần kinh, tiết hormone. Bổ sung đủ canxi cho trẻ đang lớn giúp xây dựng khối lượng xương, phòng loãng xương, gãy xương sau này.

Trái cây họ cam quýt như cam và chanh giàu khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, mangan, magiê, vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện sức khỏe đường ruột. Trẻ em có thể ăn trái cây nguyên quả vào buổi sáng hoặc xay sinh tố.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)