Lưu ý đi giày cao gót tránh hại xương khớp

Chọn gót có độ cao và kiểu dáng phù hợp, hạn chế thời gian đi quá lâu giúp phụ nữ giảm đau xương khớp.

Đi giày cao gót có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cột sống, khớp háng, đầu gối, cổ chân, bàn chân và ngón chân. Theo bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khi mang giày cao gót, bàn chân sẽ ở tư thế chúi thẳng xuống, làm tăng áp lực lên các khớp đầu xương bàn chân và khớp ngón chân. Để giữ thăng bằng, xương ống chân có xu hướng xoay vào trong, gây chèn ép phần sụn và xương dưới sụn bên trong khớp gối làm bào mòn lớp sụn, làm xương cọ xát vào nhau nhiều hơn, dẫn đến thoái hóa khớp gối.

Khi các khớp bị tổn thương, tế bào miễn dịch sẽ tăng tiết các chất gây viêm như TNF-α, Interleukin 1, Interleukin 6, Interferon gamma... phá hủy collagen, elastin và axit hyaluronic ở sụn khớp và màng hoạt dịch gây viêm khớp. Tình trạng thoái hóa và viêm khớp gia tăng nếu mang giày quá cao với thời gian đi lại quá lâu.

Bác sĩ Tiến lưu ý nữ giới những điều dưới đây để đi giày cao gót tránh gây tác hại lên xương khớp.

Độ cao không quá 5 cm

Gót giày càng cao, áp lực dồn lên phần trước của bàn chân càng lớn. Nên ưu tiên giày có độ cao dưới 5 cm trong sinh hoạt thường ngày. Giày trên 7-8 cm chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn.

Kiểu dáng thoải mái, lớn hơn một cỡ

Nên chọn giày có phần mũi rộng phù hợp với hình dạng ngón chân. Khoảng cách từ ngón chân dài nhất đến mũi giày tối thiểu 1 cm. Ưu tiên giày hở ngón, không quá chúi về phía trước và có gót vuông hoặc bản to giúp phân tán lực, giữ thăng bằng tốt hơn.

Không đi quá 4 giờ mỗi ngày

Bác sĩ Tiến khuyên với giày dưới 5 cm, nữ giới không đi quá 4 giờ mỗi ngày. Giày 5-8 cm không quá 3 giờ mỗi ngày và giày trên 8 cm không mang quá một giờ mỗi ngày. Nên xen kẽ đi giày bệt hoặc giày thể thao để giảm tải cho bàn chân.

Dùng miếng lót đệm hỗ trợ

Đặt thêm miếng lót silicon hoặc đế lót mềm có tác dụng như lớp đệm nâng đỡ "giảm xóc" cho lòng bàn chân và gót chân, giúp hạn chế vi tổn thương khi ma sát tác động giữa các khớp để giảm khả năng gây viêm đau và tăng sự thoải mái khi di chuyển lâu.

Sau khi tháo giày, nên thực hiện các bài tập co duỗi ngón chân, xoay cổ chân hoặc massage nhẹ nhàng để tăng cường tuần hoàn máu và giảm căng cơ xương khớp. Ngâm chân vào nước ấm khoảng 20-30 phút và tập tăng cường cơ vùng đầu gối, hông, lưng dưới... giúp ổn định khớp gối và cột sống khi di chuyển trên đôi giày cao gót.

Mô phỏng khớp tổn thương và khớp khỏe mạnh. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco

Bên cạnh duy trì sinh hoạt lành mạnh, vận động hợp lý, lựa chọn giày dép phù hợp, cần bổ sung các dưỡng chất từ thiên nhiên để hỗ trợ kháng viêm và giảm đau an toàn như bộ đôi Collagen Type 2 không biến tính, Collagen Peptide thủy phân, Eggshell Membrane (màng vỏ trứng), Turmeric Root (tinh chất nghệ), Chondroitin Sulfate. Các dưỡng chất này có khả năng điều hòa phản ứng miễn dịch, từ đó hỗ trợ quá trình tái tạo sụn và xương dưới sụn, tăng cường sản xuất chất kháng viêm, hỗ trợ giảm đau nhức khớp, bảo vệ màng hoạt dịch, nuôi dưỡng và duy trì sức khỏe xương khớp.

Nếu các triệu chứng đau, nhức mỏi khớp kéo dài làm hạn chế vận động, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để được tư vấn điều trị phù hợp.

Thái Thanh