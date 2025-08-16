Lupus ban đỏ có chữa khỏi không?

Tôi vừa được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ. Bệnh này có thể chữa khỏi được không? (Thanh Nguyễn, Bình Dương)

Trả lời:

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh mạn tính kéo dài, có thể biểu hiện ở bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể. Đa số người bệnh cảm thấy mệt mỏi và xuất hiện vết ban màu hồng, hình cánh bướm, đau, sưng khớp và sốt. Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh lupus. Tuy nhiên, nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, bệnh vẫn có thể được kiểm soát tốt, ngăn ngừa xuất hiện biến chứng và giảm tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Người bệnh bị đau cơ hoặc khớp, mệt mỏi, phát ban và các vấn đề khác không nguy hiểm, có thể được điều trị bằng cách dùng thuốc chống viêm và thuốc giảm đau. Đây là những loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng để điều trị các triệu chứng lupus như sốt, viêm khớp hoặc viêm màng phổi. Các triệu chứng bệnh thường cải thiện trong vài ngày sau khi bắt đầu điều trị. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAID), giúp giảm viêm, đặc biệt hữu ích cho chứng đau khớp và cứng khớp; hoặc thuốc chống sốt rét, thuốc ức chế miễn dịch...

Bác sĩ Vân giải thích kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lupus ban đỏ nguy hiểm vì tổn thương của bệnh xuất hiện ở nhiều mô và có thể ảnh hưởng đến da, khớp, tim, phổi, thận... khiến toàn bộ cơ thể bị tàn phá. Bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh nên tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ, tái khám theo hẹn hoặc ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Bạn nên thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động thường xuyên để duy trì sự linh hoạt của khớp, giữ tinh thần thoải mái giúp tránh kích hoạt các đợt bệnh cấp.

ThS.BS.CKI Đinh Phạm Thị Thúy Vân

Khoa Nội cơ xương khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM