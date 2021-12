'Lớp 1 chưa cần đi học trực tiếp'

Chúng ta có nên gượng ép cho học sinh lớp một đi học trở lại trong khi 70% phụ huynh không đồng ý?

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hơn 85.400 trong số 121.700 phụ huynh lớp 1 (chiếm 70%) không đồng ý cho con mình đến trường từ 13/12. Nhiều trường tiểu học ở nội thành chỉ có 10-20 phụ huynh đồng ý. Một số trường thậm chí còn không có phụ huynh nào đồng ý cho con học trực tiếp. Lãnh đạo một số trường tiểu học nhận định, phụ huynh không đồng ý cho lớp 1 học trực tiếp do đây là nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine, cộng với bối cảnh dịch bệnh nhiều tuần nay diễn biến phức tạp.

Là một phụ huynh không đồng tình với việc cho trẻ lớp 1 đi học trở lại trong thời điểm hiện tại, độc giả Huynh Thi Thuy Thanh nêu quan điểm:

Cha mẹ nào cũng đặt vấn đề an toàn sức khỏe cho con em mình lên hàng đầu. Thế nên, theo tôi, chúng ta không nên lấy thế hệ tương lai ra làm thử nghiệm cho quyết định mở cửa trường học lúc này? Cứ nhìn kết quả của cuộc khảo sát trên là đủ thấy nỗi băn khoăn, lo lắng của phụ huynh có con học lớp 1 là lớn thế nào. Ý kiến của số đông cần được lắng nghe và cân nhắc.

Dịch Covid-19 đến nay vẫn chưa có những kết luận rõ ràng về hệ lụy sau này nếu học sinh không may nhiễm phải. Ngay cả vaccine cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôi không phủ nhận việc cho học sinh đi học lại sẽ giúp giải bài toàn ngân sách giáo dục sau một thời gian dài đóng cửa trường học, nhưng xét cho cùng, việc mở cửa trường học cũng chỉ là một thí điểm để đánh giá mức độ an toàn cho trẻ. Mà đã mà thử nghiệm, tôi cho rằng chỉ nên áp dụng với các học sinh lớp lớn (12-17 tuổi) - đối tượng đã được tiêm vaccine và có nhận thức tương đối tốt, thay vì trẻ lớp 1.

Trước đây, tôi từng rất lo lắng về việc học online của con, sợ rằng con sẽ khó thích nghi, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Nhưng thực tế thời gian qua đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại, đó là học sinh hoàn toàn có thể học trực tuyến tốt, ngay cả với trẻ lớp 1. Bất cập lớn nhất ở đây khi học online chính là tính thời điểm: học online kéo dài sẽ không tốt bằng học trực tiếp trên lớp, các phụ huynh cũng sẽ rất mệt mỏi, áp lực khi phải dành thời gian nhiều hơn cho con. Nhưng bù lại, đây là giải pháp an toàn nhất, tốt nhất cho trẻ khi chúng ta đặt lợi ích sức khỏe của các em lên trên hết.

>> 'Mở cửa trường học - đừng chần chừ nữa'

Theo tôi, một số vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình cho trẻ lớp 1 đi học lại vào thời điểm này, có thể kể ra như:

Thứ nhất, việc cho các em đi học nửa ngày có thể dẫn đến thêm một gánh nặng khác cho phụ huynh trong việc sắp xếp thời gian, công việc để đưa đón đi và về. Điều này sẽ là một khó khăn lớn với những gia đình mà bố mẹ phải đi làm xa, trong khi trường học của con cũng ở xa nhà. Liệu có phải ai cũng có thể cắt bớt giờ làm để đi đưa đón con đi học?

Thứ hai, nếu theo kế hoạch ban đầu, học sinh đi học lại từ ngày 13/12, tức là chỉ sau đó hai tuần, các em sẽ lại được nghỉ Tết dương lịch ba ngày. Khi đó, chưa biết hiệu quả của việc đi học lại thế nào vì thời gian quá ngắn để đánh giá, nhưng xác suất trẻ dính bệnh sẽ cao hơn rất nhiều. Rất có thể mầm bệnh từ bên ngoài sẽ lây lan vào trường học sau kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, hiện học kỳ thứ nhất của năm học này đã trôi qua được quá nửa, vậy tại sao chúng ta không đợi đến qua Tết âm lịch, sau đó đánh giá lại tình hình dịch bệnh trong nước trước khi quyết định cho trẻ lớp 1 đi học lại.

Một mối lo khác cũng rất hiện hữu, đó là nếu trẻ đi học lại và không may bị nhiễm bệnh thì ai sẽ là chịu trách nhiệm? Tất nhiên, trẻ em mắc Covid-19 có thể diễn biến khá nhẹ, không có triệu chứng nặng, nhưng vẫn có khả năng xảy ra biến chứng, để lại di chứng sau này. Khi đó, những hệ lụy về lâu dài cho trẻ và gia đình các em sẽ là rất lớn, có đáng để chúng ta đem ra thử nghiệm?

Tôi ủng hộ chính sách đóng học phí ngay cả khi tổ chức học online cho các con. Có thể thu theo từng mức 30%, 50%, 70% để đóng góp vào ngân sách giáo dục, duy trì hoạt động của các trường, hỗ trợ giáo viên dạy online. Đó là giải pháp khả dĩ nhất lúc này, thay vì làm ảnh hưởng đến hàng ngàn gia đình có con đang học lớp 1.

Tóm lại, tôi ủng hộ mở cửa lại các trường từ cấp hai trở lên. Nhưng với cấp Tiểu học và đặc biệt là khối lớp 1, chúng ta nên xem xét lại. Lớp 1 cũng không cần phải học quá nhiều thứ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh thế này, nên cứ học online thêm một thời gian nữa và chờ đợi kết quả thí điểm ở các cấp lớn hơn.

Trước đó, ngày 1/12, UBND TP HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Hiện tại, kế hoạch thí điểm mở cửa trường trở lại vào 13/12 của TP HCM chưa có gì thay đổi. Ngành giáo dục sẽ tập huấn cho cán bộ, nhân viên phòng chống dịch ngày 8/12; phổ biến hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh vào 10/12.

Huynh Thi Thuy Thanh

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.