'Mở cửa trường học - đừng chần chừ nữa'

Theo dõi ý kiến của độc giả xung quanh việc cho học sinh trở lại trường, tôi thấy nhìn chung phụ huynh vẫn chia làm hai luồng quan điểm trái chiều. Một bên lo sợ tình hình dịch bệnh nên vẫn muốn cho trẻ ở nhà, trong khi số khác lại muốn sớm mở cửa trường học để đưa mọi thứ trở lại trong điều kiện "bình thường mới".



Hà Nội dự kiến cho học sinh cấp THPT đi học trở lại từ 6/12. Theo đó, khối lớp 10, 11 và 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ là nhóm tiếp theo đi học trực tiếp, sau khối 9 ở khu vực ngoại thành. Trước mắt, kế hoạch này sẽ triển khai ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày, tính đến 30/11, không có ca F0 cộng đồng.

Tất nhiên, ai cũng có lý lẽ của mình để bảo vệ quan điểm cá nhân, và cũng không có phương án nào là toàn vẹn mọi mặt. Riêng tôi ủng hộ nên mở cửa trường học trở lại, đặc biệt là lớp càng bé càng cần phải đi học, như mầm non và tiểu học. Vì sao?

Thứ nhất, học ở trường, học sinh có thầy cô giám sát chặt chẽ, giờ giấc kỷ luật. Vì sợ thầy cô nên học sinh không có thời gian rảnh để đàn đúm, tụ tập, đi chơi lung tung, góp phần giảm nguy cơ lây lan Covid ngoài cộng đồng.

Tôi thấy rất vô lý khi các quán cà phê, quán ăn đã được mở cửa bình thường, trong khi đó trường học dù rất thiết yếu những vẫn phải đóng cửa. Hôm qua, tôi đi cà phê, thấy rất nhiều phụ huynh cho các cháu bé đến quán vui chơi. Làm như vậy nguy cơ lây lan dịch bệnh còn cao hơn để các cháu đi học ở trường.

Thứ hai, lứa tuổi càng bé thì khả năng tự học càng kém, do đó các em bắt buộc phải có người lớn kèm cặp trực tiếp. Hơn nữa, tuổi này cũng qua rất nhanh, chớp mắt hai năm mầm non là đã vào lớp 1. Trong khi dịch bệnh đã kéo dài cả năm rồi, không biết đến khi nào mới chấm dứt. Nếu chúng ta cứ cho trẻ nghỉ học thêm nữa thì sẽ có em hoàn toàn không được học mầm non. Đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn.

Thứ ba, nhiều người cho rằng "chờ tiêm phủ hai mũi vaccine cho học sinh rồi mới đưa trẻ đến trường". Nhưng tôi cho rằng, để đợi được mục tiêu đó, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ, đến người trưởng thành còn chưa được phủ hết mũi hai vaccine. Trong khi cũng mới chỉ có Pfizer được cấp phép tiêm cho trẻ em trên 5 tuổi, ngoài ra không có thêm loại vaccine nào khác. Chưa kể tình hình khan hiếm vaccine, vậy trẻ sẽ phải chờ đến khi nào? Nếu hai năm nữa vẫn chưa phủ hết vaccine cho trẻ em, và cũng có thể không có vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi, vậy chúng ta sẽ tính sao?

Do đó, đặt cược vào vaccine để mở cửa trường học là một lựa chọn hết sức rủi ro. Nói cách khác, mục tiêu cho trẻ đi học sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine là không thực tế. Chờ vaccine và chờ hết dịch là rất mông lung.

Vậy giải pháp ở đây là gì? Theo tôi, lời giải là: mở cửa trường học, kết hợp với đảm bảo thực hiện quy định 5K, tiêm phủ vaccine cho người lớn để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho trẻ, quản lý chặt con trẻ ngoài giờ đến trường. Như vậy, chúng ta có thể ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid vào trường học.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải xác định rõ, thống nhất quan điểm trước khi quyết định thực hiện. Không thể mở cửa cho đi học vài buổi rồi lại nghỉ khi có ca nhiễm mới. Nếu lấy điều kiện là không có ca nhiễm cộng đồng trong 14 ngày, thì liệu có bao nhiêu địa phương đáp ứng được? Không lẽ trẻ đang đi học mà địa phương có ca nhiễm cộng đồng mới thì lại cho nghỉ tiếp? Rồi các học sinh ở địa phương không được đến trường sẽ phải chịu thiệt thòi sao? Theo tôi, nếu sợ thì đừng mở cửa, còn đã mở cửa thì đừng sợ nữa. Như thế mới đúng là bình thường mới, sống chung với dịch.

Khi đã phủ vaccine đủ hai mũi tỷ lệ cao như Hà Nội và chuyển sang bình thường mới thì việc có thêm hàng trăm ca mới mỗi ngày cũng vẫn là chuyện bình thường. Quan trọng là số ca chuyển nặng là bao nhiêu, tỷ lệ tử vong thế nào, bệnh viện có quá tải không? Nguồn lực xã hội phải đánh đổi để duy trì số ca nhiễm vài trăm sẽ khác so với duy trì số ca nhiễm vài ngàn, quan trọng là chúng ta chọn mức nào?

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới. Thế nên, hôm nay chúng ta lập kỷ lục ca nhiễm mới, những có thể ngày mai sẽ lại phá kỷ lục đó. Đây là điều dễ hiểu vì chúng ta đã mở cửa xã hội để chuyển sang trạng thái bình thường mới. Chúng ta phải xách định không thể đưa số ca nhiễm bệnh về mức "0", không thể tiếp tục giãn cách diện rộng, kéo dài, bằng không mọi nỗ lực tiêm vaccine cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Trước đó, từ 23/11, Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người 15 đến 17 tuổi, trong đó phần lớn là học sinh THPT. Đến nay, tỷ lệ tiêm đạt hơn 90%. Hơn 36.000 học sinh lớp 9 của 18 huyện, thị xã đã trở lại trường an toàn, không ghi nhận ca mắc trong trường học.

