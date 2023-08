Lợi ích khi uống mật ong chanh buổi sáng

Tôi thường uống nước ấm pha với mật ong, chanh vào buổi sáng. Uống thường xuyên có tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch và tiêu hóa không? (Kim Huế, TP Thủ Đức, TP HCM)

Trả lời:

Mật ong nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, axit phenolic, flavonoid tốt cho hệ hô hấp, tim mạch và tiêu hóa. Các hoạt chất chống oxy hóa, chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm giúp tăng cường hệ miễn dịch, loại bỏ độc tố. Từ lâu, mật ong đã được sử dụng để bảo vệ cơ thể chống lại một số tổn thương tế bào.

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa. Một quả 60 g cung cấp khoảng 30 mg vitamin C, chiếm 30% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày của người trưởng thành. Chanh còn chứa vi chất khác như magie, sắt, kali, vitamin A góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin và khoáng chất trong quả này giúp gan sản xuất dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa.

Thức uống kết hợp giữa chanh và mật ong hỗ trợ tăng cường sức khỏe tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất, đào thải độc tố trong cơ thể. Uống nước ấm mật ong chanh vào buổi sáng cung cấp năng lượng, giúp tinh thần phấn chấn. Uống sau bữa ăn có thể thúc đẩy và cải thiện hệ tiêu hóa kém, nhờ thành phần axit citric trong chanh kích thích dạ dày tăng tiết axit. Hydrogen peroxide góp phần tiêu diệt vi khuẩn có hại trong dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa nhanh, giảm cảm giác đầy hơi, chướng bụng.

Nước mật ong chanh tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Không nên uống nước chanh khi bụng đói vì axit có thể gây viêm, loét hay trào ngược dạ dày. Người bị bệnh dạ dày, hội chứng ruột kích thích hạn chế dùng để tránh triệu chứng trở nặng.

Người có đường ruột kém nên uống nước chanh pha mật ong 1-2 lần mỗi tuần. Pha theo tỷ lệ một ly nước ấm (200 ml) với một đến hai lát chanh nguyên vỏ và hai muỗng mật ong nguyên chất để không ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày.

Thời điểm tốt nhất để uống là sau bữa sáng khoảng 1,5-2 giờ, giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Dùng vào buổi tối, trước giờ ngủ 2-3 tiếng có lợi cho hệ tiêu hóa, bổ sung lượng nước mất đi trong khi ngủ, giúp da căng sáng.

Bác sĩ Tuấn Phong khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bạn nên lưu ý thời gian, liều lượng, tần suất sử dụng thức uống này phù hợp. Chanh, mật ong nên mua ở nơi có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Người bệnh dạ dày, đái tháo đường, bệnh thận mạn... nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng mật ong chanh.

Thạc sĩ, bác sĩ CKI Võ Tuấn Phong

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM