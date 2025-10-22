Lợi ích của phương pháp da kề da cho trẻ sinh non

Phương pháp chăm sóc da kề da giúp trẻ ổn định thân nhiệt, bú mẹ tốt hơn, gắn kết tình cảm mẹ và con.

Theo ThS.BS Nhữ Thị Ngọc, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trẻ sinh non có nguy cơ tử vong cao trong tháng đầu đời do hạ thân nhiệt, nhiễm trùng, suy hô hấp và nhiều biến chứng khác. Phương pháp chăm sóc da kề da (kangaroo care) là đặt trẻ nằm trực tiếp trên ngực trần của mẹ hoặc cha đem đến nhiều lợi ích.

Giữ ấm cơ thể, hạn chế hạ thân nhiệt

Trẻ sinh non mất nhiệt nhanh gấp 4 lần so với trẻ đủ tháng do lớp mỡ mỏng và hệ thần kinh điều nhiệt chưa hoàn thiện, theo bác sĩ Ngọc. Khi được áp vào ngực mẹ, thân nhiệt của trẻ ổn định, giảm nguy cơ hạ thân nhiệt - một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tử vong ở nhóm trẻ này. Trẻ sinh non được da kề da giúp duy trì nhiệt độ ổn định tương đương lồng ấp.

Một em bé sinh non đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ổn định nhịp tim và nhịp thở

Trẻ sinh non thường có nhiều cơn ngừng thở, nhịp tim không đều. Khi áp sát ngực mẹ, nhịp tim, nhịp thở của trẻ đồng bộ, giảm tần suất cơn ngưng thở kéo dài.

Hỗ trợ bú mẹ và tăng tiết sữa

Trẻ sinh non thường yếu phản xạ bú mút, dễ bỏ bú hoặc bú không đủ. Phương pháp da kề da giúp trẻ nhận biết mùi hương của mẹ, tự tìm đến ngực của mẹ, từ đó bú hiệu quả. Tiếp xúc gần gũi kích thích hormone oxytocin ở mẹ, giúp tiết sữa nhiều, giảm căng thẳng, phòng ngừa tắc tia sữa.

Gắn kết tình cảm mẹ con

Trẻ cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim, quen thuộc, từ đó hình thành cảm giác an toàn. Cha mẹ giảm lo lắng, tăng sự tự tin khi chăm sóc con. Bác sĩ Ngọc cho hay mẹ thực hiện da kề da thường xuyên có tỷ lệ trầm cảm sau sinh thấp hơn, trong khi trẻ ít quấy khóc, ngủ sâu, phát triển cảm xúc ổn định.

Hỗ trợ phát triển thần kinh và giác quan

Tiếp xúc trực tiếp kích thích phát triển giác quan, trẻ phản ứng nhanh hơn với âm thanh, ánh sáng, mùi vị. Trẻ sinh non được da kề da thường tăng cân nhanh, sớm đạt các mốc phát triển tinh thần - vận động như lẫy, bò, ngồi.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã đưa da kề da vào hướng dẫn chăm sóc thường quy cho trẻ sơ sinh. Bác sĩ Ngọc cho hay ngay cả khi trẻ sinh non phải nằm hồi sức tích cực, cha mẹ vẫn có thể phối hợp với nhân viên y tế để thực hiện da kề da an toàn.

Để đạt hiệu quả, phương pháp này cần thực hiện đúng kỹ thuật như đặt trẻ ở tư thế thẳng, đầu hơi nghiêng để đảm bảo đường thở thông thoáng. Cha hoặc mẹ ngồi hoặc nằm thoải mái, phủ chăn mỏng giữ ấm, tuyệt đối không ngủ quên trong lúc ôm bé. Thời gian khuyến nghị là ít nhất một giờ mỗi lần, có thể lặp lại nhiều lần trong ngày tùy theo sức khỏe của trẻ.

Thanh Ba