Hai tháng nuôi sống bé sinh non suy hô hấp

TP HCMBé trai sinh non ở tuần 27 suy hô hấp kèm ống động mạch, sau hai tháng được bác sĩ nuôi dưỡng trong lồng ấp đã tăng cân từ 1,3 kg lên 2,8 kg.

Bé chào đời được bác sĩ hồi sức ủ ấm bằng túi bọc giữ nhiệt chuyên dụng, hỗ trợ thở không xâm lấn (CPAP) ngay. Khi các chỉ số sinh tồn ổn định, bé được chuyển về phòng Hồi sức Sơ sinh (NICU), Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nuôi dưỡng trong lồng ấp.

BS.CKI Nguyễn Thị Anh Thư, Trung tâm Sơ sinh, cho biết bé sinh cực non nên mắc hội chứng suy hô hấp, được hỗ trợ hô hấp bằng thở áp lực dương qua mũi. Bé có thể tự thở với sự hỗ trợ của máy không xâm lấn nồng độ oxy thấp nên không cần bơm surfactant. Êkíp nuôi ăn đường tĩnh mạch qua đường truyền trung tâm kết hợp tập ăn sữa ngay sau sinh, 10 ngày sau bé chuyển sang ăn sữa hoàn toàn. Bé có cơn ngưng thở, được dùng caffeine kích thích trung tâm hô hấp, giảm cơn ngưng thở.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hòa nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ, giảm tỷ lệ tử vong cho bé, người mẹ được vào NICU trò chuyện, da kề da với con ngay tuần đầu sau sinh, mỗi ngày một giờ. Một tháng sau, bé chuyển qua thở oxy nồng độ thấp.

Do sinh non, ống động mạch của bé chưa kịp đóng kín, còn kích thước lớn khoảng 2,7 mm. Ống động mạch là một phần bình thường của hệ thống tuần hoàn bào thai, đóng lại sau sinh 48-72 giờ với trẻ đủ tháng. Trẻ sinh non, thời gian đóng ống kéo dài hơn, có thể gây rối loạn huyết động dẫn đến nhiều biến chứng.

Còn ống động mạch là tình trạng máu lưu thông trực tiếp từ động mạch chủ qua động mạch phổi, dẫn đến gia tăng dòng máu vào hệ tuần hoàn phổi, tăng lượng máu trở về tim trái. Trường hợp còn ống động mạch lớn, lưu lượng máu lên phổi cũng tăng theo, trẻ có nguy cơ bị suy tim nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ đóng ống động mạch cho bé 4 lần bằng phương pháp nội khoa, kích thước ống động mạch giảm còn 1,5 mm, không cần phẫu thuật. Bé bị vàng da được điều trị bằng liệu pháp chiếu đèn (sử dụng đèn ánh sáng xanh).

Bé được tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV (virus hợp bào hô hấp), vaccine ngừa lao, viêm gan... Các chỉ số sức khỏe ổn định, cân nặng hơn 2,8 kg, bé không cần phải truyền máu trong suốt quá trình điều trị. Bé xuất viện, tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi các mốc phát triển, tình trạng đóng ống động mạch, từ đó can thiệp xử trí kịp thời.

Các bé sinh non được nuôi dưỡng trong lồng ấp tại NICU. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chăm sóc và điều trị trẻ sinh non là thách thức lớn trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh vì tỷ lệ biến chứng và tử vong cao, nhất là nhóm trẻ sinh cực non (trước 28 tuần tuổi thai). Phác đồ "giờ vàng" tiếp cận, xử trí cấp cứu trẻ sinh cực non ngay sau khi chào đời giúp hạn chế tối thiểu biến chứng, di chứng để trẻ có cơ hội sống khỏe, phát triển bình thường.

Bác sĩ Phượng khuyên thai phụ có dấu hiệu sinh non nên chọn bệnh viện có chuyên khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non, bởi 60 phút sau sinh và 28 ngày đầu tiên rất quan trọng đối với sự sống còn của trẻ.

Ngọc Châu