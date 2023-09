Lợi ích của nước ép dứa

Nước ép dứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa tốt cho làn da và mắt, enzyme bromelain giảm đầy hơi, tiêu hóa thuận lợi hơn.

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng nên nước ép của chúng cũng mang lại nhiều lợi ích. Nên dùng dứa chín làm nước ép để tận dụng giá trị dinh dưỡng của quả này. Nước dứa ép thu được khoảng 71-76% trọng lượng cả quả.

Trong 100 g dứa tươi ép lấy nước có nhiều vitamin như A, B, C, E, K. Nửa cốc nước ép này cung cấp hơn 1/3 lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ. Ngoài ra còn có nhiều khoáng chất khác như canxi, đồng, sắt, magie, mangan, phốt pho, kali, kẽm.

Dứa còn cung cấp một lượng chất xơ, protein và enzym bromelain có trong thân, vỏ, lõi. Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng trong dứa có thể khác nhau do điều kiện nơi trồng, thời điểm thu hoạch và cách ăn, uống.

Nước ép dứa chứa nhiều vitamin, khoáng chất, có lợi cho sức khỏe phái đẹp. Ảnh: Freepik

Loại vitamin thiết yếu có trong thức uống này là vitamin C, với nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe phụ nữ. Vitamin C cùng estrogen, canxi giúp cải thiện mật độ khoáng xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Loại vitamin này có thể tăng cường sức khỏe đôi mắt, giảm bệnh đục thủy tinh thể do tuổi tác. Ngăn ngừa tác động tiêu cực do hút thuốc ở phụ nữ mang thai, giảm thở khò khè sau khi sinh con.

Mangan trong nước ép dứa cũng tốt cho sức khỏe phụ nữ. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của xương, trao đổi chất, chữa lành vết thương và các chức năng quan trọng khác của cơ thể. Mangan cũng giúp ngăn ngừa loãng xương ở phụ nữ, phát triển bệnh tiểu đường. Mỗi 100 g dứa tươi ép lấy nước khoảng 0,99 mg mangan, cung cấp 1/2 lượng khuyến nghị mỗi ngày ở nữ giới.

Bromelain góp phần giảm vấn đề về kinh nguyệt, bao gồm điều chỉnh rối loạn kinh nguyệt, giảm đau, đầy hơi trong kỳ kinh. Vì bromelain chủ yếu có trong các phần thường bị bỏ đi khi ăn quả dứa như lõi, thân nên uống nước ép là cách giúp cơ thể nhận được hàm lượng enzyme này.

Nước ép dứa thường an toàn, nhưng một số trường hợp có thể tăng cường khả năng hấp thụ thuốc như thuốc kháng sinh, chất làm loãng máu... Vì vậy, phụ nữ đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống loại nước ép này.

Tính axit của đồ uống này cũng gây ợ nóng, trào ngược ở người bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Thức uống này có ít chất xơ nhưng lại nhiều đường nên có thể làm tăng đường huyết, tăng cân. Nên chọn loại nguyên chất 100% không thêm đường khi uống nước ép đóng chai.

Bảo Bảo (Theo Livestrong, Healthline)