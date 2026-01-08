Lợi ích của bài tập thở 3-4-5

Bài tập thở 3-4-5 mang lại cảm giác thư giãn, góp phần ổn định hormone và tăng cường sức khỏe hệ hô hấp, tim mạch.

Căng thẳng là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước áp lực, với nhiều biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ, tim đập nhanh, khó thở, tăng huyết áp. Nếu kéo dài, tình trạng này tác động tiêu cực đến cả thể chất lẫn tinh thần, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Các bài tập thở mang lại nhiều lợi ích trong việc kiểm soát căng thẳng. Trong đó, phương pháp thở 3-4-5 giúp cơ thể thư giãn, giảm cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Cách thực hiện khá đơn giản: hít vào trong 3 giây, nín thở 4 giây, sau đó thở ra chậm rãi trong 5 giây.

Bài tập này kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, làm chậm nhịp tim và hạ huyết áp. Thời gian thở ra dài hơn hít vào giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn, cải thiện trao đổi khí, tăng sức bền cơ hô hấp và hỗ trợ làm sạch đường thở. Trong quá trình tập, người thực hiện nên lắng nghe cơ thể để điều chỉnh nhịp thở phù hợp.

Thở 3-4-5 có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào như khi ngồi trên xe lúc tắc đường, đứng nấu ăn, nằm trên giường hoặc đi bộ nhẹ nhàng. Duy trì tập thở vài phút mỗi ngày trong thời gian dài mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe phổi và tinh thần.

Ngoài tác dụng giảm căng thẳng, phương pháp này còn cải thiện khả năng tập trung, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn và góp phần điều hòa tiêu hóa nhờ làm giảm nồng độ cortisol. Khi cortisol tăng cao kéo dài, cơ thể dễ gặp các vấn đề như tăng cân, nổi mụn trứng cá, yếu cơ và suy giảm miễn dịch.

Khi tập thở, cần giữ tinh thần thoải mái, hít vào bằng mũi, thở ra chậm rãi để bụng phồng lên. Có thể ngồi trên ghế với lưng thẳng, vai thả lỏng, bàn chân đặt vững trên sàn hoặc ngồi khoanh chân nếu thấy dễ chịu. Ngoài ra, nằm ngửa trên giường, kê gối thấp dưới đầu, thả lỏng cổ và vai cũng là tư thế phù hợp.

Người mới bắt đầu nên tập vào một khung giờ cố định mỗi ngày để hình thành thói quen, sau đó tăng dần thời gian, tránh nóng vội. Cần hạn chế các sai lầm thường gặp như thở nông, thở bằng miệng thay vì mũi, vì có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, hụt hơi, giảm hiệu quả tập luyện và tạo thêm áp lực lên tim mạch, răng miệng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)