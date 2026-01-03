Bài tập thở 20-20-20 giúp tăng cường sức khỏe phổi

Thực hiện tập thở 20-20-20 thường xuyên giúp thư giãn tinh thần, cải thiện khả năng tập trung, tăng cường chức năng phổi.

Lớp bụi mịn chứa chất ô nhiễm độc hại có thể làm tăng các triệu chứng hô hấp và ảnh hưởng xấu đến phổi. Bên cạnh dinh dưỡng và sử dụng máy lọc không khí, mỗi người nên hình thành thói quen tập thể dục và thực hiện các bài tập thở.

Kỹ thuật thở 20-20-20 đơn giản, có thể thực hiện tại nhà. Chọn một góc thoải mái để ngồi hoặc đứng, hít vào bằng mũi trong 20 giây, hít sâu và đều để phổi được đầy không khí. Nín thở 20 giây (bắt đầu với 10 giây nếu cần và tăng dần), sau đó thở ra nhẹ nhàng bằng miệng trong 20 giây, đảm bảo thở hết không khí ra ngoài. Thực hiện nhiều lần trong ngày để đạt hiệu quả.

Bài tập này giúp phổi giãn nở, cải thiện trao đổi oxy và carbon dioxide trong các phế nang, đồng thời đẩy không khí cũ và chất ô nhiễm ra ngoài hiệu quả hơn. Khi không khí bị ô nhiễm, cơ thể thường thở nông; việc hít thở đều theo phương pháp 20-20-20 giúp điều chỉnh nhịp thở, giảm khó thở.

Thực hiện thường xuyên bài tập thở không chỉ có lợi cho hệ hô hấp mà còn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại cảm giác sảng khoái, thư giãn.

Giảm căng thẳng và lo âu: Tập trung vào hơi thở giúp làm dịu hệ thần kinh, cân bằng nhịp thở và cải thiện cảm xúc, suy nghĩ tích cực. Luyện tập thường xuyên còn giảm nồng độ cortisol - hormone liên quan đến căng thẳng, lo âu.

Cải thiện khả năng tập trung: Rèn luyện tâm trí tập trung vào hiện tại giúp nâng cao sự chú ý lâu dài và ghi nhớ lâu hơn.

Hỗ trợ sức khỏe sinh lý: Bài tập này tăng hiệu quả thông khí và điều hòa nhịp tim, có lợi trong việc kiểm soát một số rối loạn sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)