Liệt nửa người do đột quỵ tái phát

Hà NộiÔng Chính, 54 tuổi, liệt nửa người phải, gọi hỏi không đáp ứng, huyết áp cao, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não tái phát.

Ông Chính được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu, chỉ số tri giác Glasgow còn 7 điểm (người khỏe mạnh là 15 điểm), huyết áp cao 204/117 mmHg. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy khối máu tụ kích thước 32x37 mm, tổn thương gây hiệu ứng khối đè đẩy đường giữa lệch phải 8 mm, vỡ vào não thất bên trái, gây tụ máu trong não thất hai bên.

ThS.BS Lê Văn Ngân, khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, cho biết thông thường, bệnh nhân nhập viện với điểm Glasgow dưới 9 và kích thước cục máu đông từ 60 ml trở lên có tỷ lệ tử vong gần 90%. Ông Chính xuất huyết não vùng đồi thị bao trong bên trái do tăng huyết áp. Chỉ số huyết áp vượt mức 140/90 mmHg làm tổn thương hệ thống mạch máu nuôi não, gây vỡ dẫn đến xuất huyết.

Êkíp phẫu thuật lấy máu tụ nội sọ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, thở máy đồng thời chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ nội sọ bằng phương pháp mở nắp hộp sọ diện rộng. Bác sĩ đặt catheter dẫn lưu não thất nhằm kiểm soát tăng áp lực nội sọ.

Sau khi xác định chính xác vị trí não thất qua định vị giải phẫu, catheter được đưa vào loại bỏ máu tụ, dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giúp giảm áp lực nội sọ. Hệ thống này có tác dụng hỗ trợ theo dõi liên tục áp lực nội sọ, cung cấp thông số quan trọng để bác sĩ điều chỉnh chiến lược hồi sức, kiểm soát phù não và tối ưu hóa tưới máu não sau mổ.

Sau mổ, ông Chính vẫn trong tình trạng hôn mê sâu do phát hiện xuất huyết não và đến viện cấp cứu muộn. Người bệnh được hồi sức thở máy khoảng một tuần trước khi cai máy thở và chuyển về khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống.

Sau khi cai máy thở, ông Chính được điều trị nội khoa bằng kháng sinh, thuốc bổ não và tập phục hồi chức năng sớm để cải thiện sức cơ, giảm các biến chứng như viêm phổi do nằm lâu, loét tì đè... Đồng thời kiểm soát huyết áp để tình trạng xuất huyết não không tái diễn.

Hiện, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên vẫn còn yếu nửa người phải với sức cơ bên phải 4/5, nói ngọng và cần có người chăm sóc.

Xuất huyết não do tăng huyết áp là bệnh lý thần kinh nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề, tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh có tiền sử xuất huyết não càng cần theo dõi sát, kiểm soát huyết áp, bởi nguy cơ tái phát cao và thường diễn tiến nặng hơn lần đầu.

Hằng Trần